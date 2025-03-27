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Экономика

ОМК запустила цифровой сервис на базе ИИ для контроля качества металлолома 

28 марта 2025 07:00  [113] Экономика

Фото: сайт ОМК

На выксунском заводе Объединенной металлургической компании (ОМК) начал работу цифровой сервис, основанный на технологиях машинного зрения и нейросетей. Он автоматически автоматически определяет вид, качество и чистоту поступающего на предприятие стального лома. 

Как отмечаются в компании, новая технология уже применяется в литейно-прокатном комплексе, где из лома выплавляют сталь. В цехах установили промышленные камеры, которые в режиме реального времени фиксируют фото- и видеоматериалы разгружаемого сырья. Система анализирует полученные данные, оценивая каждый выгружаемый слой лома.

В сервис интегрированы три модели компьютерного зрения. Первая отслеживает весь видеопоток и выделяет отдельные слои разгружаемого металлолома. Вторая оценивает степень его загрязненности и при необходимости автоматически приостанавливает разгрузку. Третья проверяет соответствие сырья требованиям ГОСТа, указанным в документации.

На основе анализа поставок сервис формирует детализированные отчеты по каждому разгруженному вагону или автомобилю. Вся информация, включая послойные фото, сохраняется и может быть использована для аттестации поставщиков.

Внедрение цифрового контроля позволит ускорить процесс разгрузки, снизить нагрузку на сотрудников, минимизировать спорные ситуации с поставщиками и сократить сроки приемки сырья.

Сейчас систему дополнительно обучают распознавать запрещенные предметы, которые могут попасть в лом, в том числе потенциально взрывоопасные объекты, такие как баллоны и бочки. В будущем эта технология станет частью производственного процесса.

Главный архитектор направления по развитию цифровых технологий ОМК ИТ Илья Дзюб отметил, что компьютерное зрение помогает автоматизировать рутинные процессы, освобождая ценных специалистов для более сложных задач. 

"Контролеры ОТК больше не работают в зоне грузоподъемных механизмов, а качество сырья проверяется быстрее и точнее. Однако полностью исключать человека из этого процесса нельзя — система работает под его наблюдением. Это разумное сочетание технологий и человеческого контроля, которое повышает эффективность производства", — сказал он. 

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Теги:
Выкса ОМК Промышленность
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