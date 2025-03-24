ОМК создаст первый в России детский технопарк с металлургическим уклоном Экономика

Фото: архив ОМК

Осенью 2025 года Объединённая металлургическая компания (ОМК) откроет в Выксе первый в России детский технопарк с металлургическим уклоном. Об этом сообщила начальник управления профессионального обучения и работы с молодежью ОМК Юлия Демина на круглом столе "Социальное партнёрство в образовании: взаимодействие школы и бизнеса" в Екатеринбурге.

Новый образовательный центр сможет ежегодно бесплатно обучать до 800 детей в возрасте от 7 до 17 лет. В технопарк смогут попасть школьники не только из Выксы, где расположен флагманский завод ОМК, но и из соседних районов.

Технопарк станет первым в стране детским центром, где школьники получат базовые знания в инженерных специальностях, востребованных в промышленности, включая металлургию. Программы охватят направления робототехники, наноматериалов, альтернативных источников энергии, информационных технологий и машиностроения. Во всех дисциплинах будет присутствовать металлургическая составляющая. Например, проекты по робототехнике будут связаны с реальными автоматизированными процессами, используемыми на заводе. Учащимся предложат решать реальные промышленные задачи.

Учебные программы разрабатывают специалисты ОМК совместно с экспертами университета МИСИС, образовательного центра "Сириус" и других партнеров. В технопарке появятся лекторий, научно-познавательная зона и хай-тек цех — пространство с современным оборудованием: станками для обработки материалов, 3D-принтерами, паяльными станциями, лазерным гравером и другими технологиями.

В перспективе компания планирует поддерживать наиболее талантливых выпускников технопарка: переводить в инженерные классы ОМК, предоставят гранты на целевое обучение и другие

Юлия Демина отметила, что ОМК, как работодатель заинтересована в том, чтобы молодёжь выбирала технические специальности и в будущем приходила работать на завод в Выксе.

"Мы давно занимаемся профориентацией школьников, а теперь пошли дальше — создаем технопарк, где дети смогут получить практические навыки, раскрыть инженерные таланты и стать частью профессионального сообщества", — сказала она.