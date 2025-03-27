ОМК поддержит соцпредпринимателей Выксы и Кулебак грантами и обучением Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) объявила о старте программы "Начни свое дело" в Выксе и Кулебаках. Участники смогут пройти обучение по основам предпринимательства и побороться за гранты на развитие своих проектов.

Программа открыта для коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, а также для тех, кто только планирует открыть свой бизнес. Главное условие — деятельность должна вестись в Выксе или Кулебаках.

Обучение включает разработку бизнес-планов, изучение налогового законодательства, продвижение проектов и защиту идей перед экспертами. Участие бесплатное, регистрация доступна здесь.

После завершения образовательного этапа предприниматели смогут подать заявку на грантовый конкурс, который стартует 14 апреля.

Финансирование можно получить в четырех номинациях:

"Первый старт" – для новичков, только запускающих бизнес;

"Эффективность и развитие" – для действующих предпринимателей, желающих масштабировать проект;

"Экология" – для бизнесов, направленных на улучшение экологической ситуации и переработку отходов;

"Креативные индустрии" – для проектов в сфере дизайна, искусства, рекламы, гейминга и ремесел.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, социальное предпринимательство — это не просто бизнес, а способ решать важные общественные проблемы.

"Такие проекты помогают уязвимым группам населения, развивают инфраструктуру и вносят вклад в экологию. Программа "Начни свое дело" дает участникам знания, опыт и возможность привлечь финансирование для реализации своих идей", — отметил он.

Руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева подчеркнула, что с 2018 года в программе приняли участие более 700 человек. Из них 121 проект получил гранты на общую сумму 23,6 млн рублей, что позволило создать более 260 рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

"Социальное предпринимательство — это мощный инструмент для решения таких задач, как занятость, доступ к образованию и здравоохранению, а также укрепление местных сообществ", — добавила Медведева.

В числе победителей грантового конкурса 2024 года:

Елена Карпухина – открыла культурное арт-пространство "из вЫксы с любовью", объединяющее шоу-рум одежды, винтажную лавку, секонд-хенд и кофейню,

Максим и Галина Лебедевы – создали фуд-корт на базе семейного развлекательного центра,

Елена Наумова – запустила бассейн для оздоровления детей от рождения до 8 лет,

Ирина Осипова – развивает проект "От движения к словам" по сенсорной интеграции для детей 1,5-5 лет,

Александра Наумова – основала бренд "Придумано в Выксе", выпускающий сувениры и дизайнерские изделия.

Программа "Начни свое дело" реализуется ОМК совместно с правительством Нижегородской области, Центром инноваций социальной сферы региона, администрациями Выксы и Кулебак, а также Выксунским бизнес-инкубатором.