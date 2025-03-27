По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2025 17:56  [66] ОМК поддержит соцпредпринимателей Выксы и Кулебак грантами и обучением
27 марта 2025 17:46  [80] Росприроднадзор расследует возможное загрязнение Волги под Балахной
27 марта 2025 17:15  [110] Еще два фуникулера могут появиться в Нижнем Новгороде
27 марта 2025 16:46  [112] Елена Мозгунова: "Государство предлагает варианты, где бизнес может поучаствовать"
27 марта 2025 16:32  [128] Фонд "Вольное дело" открыл в Нижнем Новгороде центр спортивных единоборств
27 марта 2025 16:25  [133] Нижегородских депутатов научат обращаться негатив в свою пользу
27 марта 2025 16:14  [119] Офис "Эн+ Тепло Волга" станет площадкой для проведения Тотального диктанта
27 марта 2025 15:52  [138] Один случай заражения клещевым боррелиозом выявлен в Нижегородской области
27 марта 2025 15:46  [137] Нижегородцы потратили более 6,6 млрд рублей на лекарства с начала года
27 марта 2025 15:02  [256] "Верный друг и профессионал": в НГПУ почтили память журналиста Андрея Панова
Общество

ОМК поддержит соцпредпринимателей Выксы и Кулебак грантами и обучением

27 марта 2025 17:56  [66] Общество
ОМК поддержит соцпредпринимателей Выксы и Кулебак грантами и обучением

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) объявила о старте программы "Начни свое дело" в Выксе и Кулебаках. Участники смогут пройти обучение по основам предпринимательства и побороться за гранты на развитие своих проектов.

Программа открыта для коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, а также для тех, кто только планирует открыть свой бизнес. Главное условие — деятельность должна вестись в Выксе или Кулебаках.

Обучение включает разработку бизнес-планов, изучение налогового законодательства, продвижение проектов и защиту идей перед экспертами. Участие бесплатное, регистрация доступна здесь.

После завершения образовательного этапа предприниматели смогут подать заявку на грантовый конкурс, который стартует 14 апреля.

Финансирование можно получить в четырех номинациях:

  • "Первый старт" – для новичков, только запускающих бизнес;
  • "Эффективность и развитие" – для действующих предпринимателей, желающих масштабировать проект;
  • "Экология" – для бизнесов, направленных на улучшение экологической ситуации и переработку отходов;
  • "Креативные индустрии" – для проектов в сфере дизайна, искусства, рекламы, гейминга и ремесел.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, социальное предпринимательство — это не просто бизнес, а способ решать важные общественные проблемы.

"Такие проекты помогают уязвимым группам населения, развивают инфраструктуру и вносят вклад в экологию. Программа "Начни свое дело" дает участникам знания, опыт и возможность привлечь финансирование для реализации своих идей", — отметил он.

Руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева подчеркнула, что с 2018 года в программе приняли участие более 700 человек. Из них 121 проект получил гранты на общую сумму 23,6 млн рублей, что позволило создать более 260 рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

"Социальное предпринимательство — это мощный инструмент для решения таких задач, как занятость, доступ к образованию и здравоохранению, а также укрепление местных сообществ", — добавила Медведева.

В числе победителей грантового конкурса 2024 года:

  • Елена Карпухина – открыла культурное арт-пространство "из вЫксы с любовью", объединяющее шоу-рум одежды, винтажную лавку, секонд-хенд и кофейню,
  • Максим и Галина Лебедевы – создали фуд-корт на базе семейного развлекательного центра,
  • Елена Наумова – запустила бассейн для оздоровления детей от рождения до 8 лет,
  • Ирина Осипова – развивает проект "От движения к словам" по сенсорной интеграции для детей 1,5-5 лет,
  • Александра Наумова – основала бренд "Придумано в Выксе", выпускающий сувениры и дизайнерские изделия.

Программа "Начни свое дело" реализуется ОМК совместно с правительством Нижегородской области, Центром инноваций социальной сферы региона, администрациями Выксы и Кулебак, а также Выксунским бизнес-инкубатором.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph