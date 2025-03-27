ОМК поддержит соцпредпринимателей Выксы и Кулебак грантами и обучением

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Объединенная металлургическая компания (ОМК) объявила о старте программы "Начни свое дело" в Выксе и Кулебаках. Участники смогут пройти обучение по основам предпринимательства и побороться за гранты на развитие своих проектов.
Программа открыта для коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, а также для тех, кто только планирует открыть свой бизнес. Главное условие — деятельность должна вестись в Выксе или Кулебаках.
Обучение включает разработку бизнес-планов, изучение налогового законодательства, продвижение проектов и защиту идей перед экспертами. Участие бесплатное, регистрация доступна здесь.
После завершения образовательного этапа предприниматели смогут подать заявку на грантовый конкурс, который стартует 14 апреля.
Финансирование можно получить в четырех номинациях:
По словам министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, социальное предпринимательство — это не просто бизнес, а способ решать важные общественные проблемы.
"Такие проекты помогают уязвимым группам населения, развивают инфраструктуру и вносят вклад в экологию. Программа "Начни свое дело" дает участникам знания, опыт и возможность привлечь финансирование для реализации своих идей", — отметил он.
Руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева подчеркнула, что с 2018 года в программе приняли участие более 700 человек. Из них 121 проект получил гранты на общую сумму 23,6 млн рублей, что позволило создать более 260 рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
"Социальное предпринимательство — это мощный инструмент для решения таких задач, как занятость, доступ к образованию и здравоохранению, а также укрепление местных сообществ", — добавила Медведева.
В числе победителей грантового конкурса 2024 года:
Программа "Начни свое дело" реализуется ОМК совместно с правительством Нижегородской области, Центром инноваций социальной сферы региона, администрациями Выксы и Кулебак, а также Выксунским бизнес-инкубатором.
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