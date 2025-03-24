Фонд "Вольное дело" открыл в Нижнем Новгороде центр спортивных единоборств Общество

Фото: пресс-служба фонда "Вольное Дело"

"Сокол" - так называется новый центр спортивных единоборств, который в Нижнем Новгороде открыл Фонд Олега Дерипаска "Вольное Дело". "Сокол" - это современный спортивный комплекс, который может принимать до 500 человек в сутки. Детей и подростков здесь бесплатно обучают техникам карате, самбо, греко-римской борьбы и других видов единоборств. Руководителем нижегородского "Сокола" — стал семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин, тренируют детей мастера спорта и опытные наставники.

Нижегородский "Сокол" не единственный в стране. Первый центр "Сокол" появился в 2021 году в Усть-Лабинске (Краснодарский край). К настоящему времени в России открыто девять подобных центров, а всего планируется построить их больше сорока. Работа новых российских центров ориентирована развитие связей с крупнейшими центрами единоборств Китая, Японии и Кореи, планируются программы обмена, совместные турниры и соревнования.

Это событие напомнило о том, что некогда популярная идея социальной ответственности бизнеса, сегодня почти ушла из повестки. При этом крупнейшие компании России, сохраняют ориентированность на КСО-стратегии. Среди них Сбер, X5 Group, Норникель, Яндекс, СИБУР, "Вкусно и точка", Росатом и др. Однако далеко не все субъекты отечественной экономики в т. ч. малого и среднего бизнеса, включены в проблематику социальной ответственности.

Учитывая это, мы попросили экспертов ответить на вопрос: стоит ли сегодня государству создать дополнительные меры, стимулирующие социальную ответственность бизнеса? Если да, то какие именно, если нет, то почему?

Андрей Чугунов, журналист:

"Социальная ответственность бизнеса, по сути, та же благотворительность. Разница между этими понятиями, тем не менее, тоже существует. Благотворительность —зачастую, разовая акция. Социальная ответственность требует от бизнеса постоянных вложений. Но бизнес не любит вложений, которые не дают отдачу. Не обязательно финансовую. Может ли сейчас государство предложить бизнесу такие механизмы? Вряд ли. Вариант того же эндаумента (целевого фонда) пока используется очень редко, хотя правовая база для этого есть. Похоже, и сам бизнес предпочитает заниматься благотворительностью (разовыми вливаниями), хоть и называет это социальной ответственностью".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"К сожалению, в нашей стране взаимоотношения в триаде государство-общество-бизнес далеки от идеала, поэтому ответ на вопрос – должно ли государство "помочь" бизнесу стать еще более социально ответственным, не может и не должен быть однозначным. Ответ на этот вопрос должны дать профессионалы, представляющие государство, предпринимателей и общественность. Взвешенный, многофакторный анализ, реализованный экспертным сообществом, позволит ответить на поставленный вопрос, соблюдая интересы всех сторон (принцип партисипативности) и не выходя за рамки правовой культуры. Такой подход позволит достичь прозрачности взаимоотношений государства и бизнеса в сфере неналоговых отношений, сформирует понятные правила игры".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС обращает внимание на корпоративно-социальную ответственность (КСО) бизнеса:

"Открытие нового центра единоборств на средства фонда "Вольное дело" - повод порассуждать о социальной ориентации бизнеса в России. Совершенно справедливы замечания о том, что в последнее время мы не часто видим подобные примеры, когда отечественные компании крупного и среднего бизнеса участвуют в решении каких-либо общественных задач. Как в случае с современным спортивным центром в Нижнем Новгороде, который организует досуг детей и молодежи на бесплатной основе, планирует устраивать турниры и соревнования, тем самым отбирая потенциальных кандидатов в сборную страны. А мы знаем, что путь большого спортсмена зачастую начинается с дворовой площадки, поэтому нет сомнений в значимости и важности открытия центра "Сокол".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Я почему-то опять про глобальное. Можно долго рассуждать о важности спорта для подрастающего поколения и необходимости бизнеса вкладываться в социально-культурное развитие региона. При этом неизменно возникают два главных вопроса. Первый – о границах социальной ответственности бизнеса и кто их определяет, и второй – о формах, в которых она может реализовываться, чтобы считаться социальной. Последние годы стали серьезным испытанием для нашей страны, в том числе – и для бизнеса, сильнее и быстрее остальных почувствовавшего на себе санкционное бремя. В этих условиях нужно было продолжать работать и зарабатывать, сохранять персонал, от благополучия которого нередко зависит судьба целых городов. Такие подарки, как центр единоборств "Сокол" нужно воспринимать с благодарностью".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"Социальная ответственность бизнеса – некогда очень популярный термин и важная репутационная составляющая большинства компаний аккуратно ушла в тень, её сменила другая модная ESG-повестка. Умные люди посчитали, что быть просто социально ответственным бизнесу невыгодно, а значит это тоже можно монетизировать в виде повышения инвестиционной привлекательности, улучшения производительности труда, а в итоге в стоимости бизнеса. А о нынешнем высоком уровне ответственности говорит хотя бы то, сколько бизнес вкладывает в помощь СВО. И, хотя, такой статистики нет, но по своему кругу общения я могу сказать, что ответственных предпринимателей достаточно много. И дело здесь не в репутации".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"