Более 20 натурализованных граждан проверили в ходе рейда в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде прошли совместные рейды по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Об этом сообщает "НТА-Приволжье" со ссылкой на силовиков.

27 марта представители военного следственного отдела, военного комиссариата и областного ГУ МВД России проверили более 20 человек. В результате одного из них передали в военкомат для постановки на учет.

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде провели более семи рейдов. Проверки организовывали в местах нелегального проживания мигрантов — в квартирах, гостиницах, хостелах, а также в районах с наибольшим скоплением иностранных граждан.

Помимо проверок, военные следователи регулярно проводят разъяснительную работу среди натурализованных граждан. Они объясняют им необходимость прохождения военной службы по призыву в Министерстве обороны РФ.