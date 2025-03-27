Более 300 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков успешно прошли профессиональную аттестацию Культура и отдых

Фото: министерство туризма и промыслов Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 26 марта состоялась очередная процедура профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков региона. Квалификационный экзамен успешно сдали 23 специалиста. На сегодняшний день уже более 300 работников отрасли гостеприимства Нижегородской области могут оказывать свои услуги на законной основе.

Как подчеркнул министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, с 1 марта 2025 года наличие аттестации у экскурсоводов и гидов является обязательным условием для работы на территории всей страны.

«В Нижегородской области профессиональный экзамен сдали уже 308 специалистов. Рад, что наши мастера гостеприимства понимают важность и необходимость подтверждения своих навыков: только за последний месяц мы получили более 80 заявлений на прохождение госаттестации», – сказал он.

В министерстве напомнили, что для допуска к аттестации необходимо подать заявление на портале «Госуслуги».

Аттестация включает два этапа – прохождение тестирования и выполнение практического задания: проведение в экзаменационной аудитории части экскурсии по тематике билета и рассказ о конкретном объекте показа по выбору. Практическая часть экзамена выполняется экскурсоводами на русском языке, гидами-переводчиками – на выбранном ими иностранном языке. Подробная информация о процедуре доступна на сайте министерства.

«Информация о прохождении аттестации специалистами отрасли гостеприимства вносится в единый федеральный реестр, сведения которого являются открытыми и доступными. Все аттестованные специалисты получают идентификационные нагрудные карточки», – пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что проведение обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков предусмотрено федеральным законодательством и ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».