Выксунский завод запустит первый в России детский металлургический технопарк Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Осенью 2025 года в Выксе откроется первый в России детский технопарк с металлургическим уклоном. Его создаст Объединенная металлургическая компания (ОМК). Об этом сообщила начальник управления профессионального обучения и работы с молодежью ОМК Юлия Демина на круглом столе в Екатеринбурге.

Новый образовательный центр позволит детям от 7 до 17 лет бесплатно получать первые инженерные навыки. Ежегодно в нем смогут обучаться до 800 школьников из Выксы и соседних районов. Программа охватывает различные технические направления, включая робототехнику, наноматериалы, альтернативные источники энергии, IT и машиностроение. Во всех дисциплинах будет присутствовать металлургическая составляющая. Например, в рамках робототехники учащиеся смогут работать с реальными автоматизированными процессами, которые применяются на заводе.

Учебные программы разрабатывают специалисты ОМК совместно с экспертами университета МИСИС, детского образовательного центра "Сириус" и других профильных организаций. В технопарке создадут современное пространство для обучения: лекторий, научно-познавательную зону и хай-тек цех с 3D-принтерами, лазерным гравером, паяльными станциями и оборудованием для обработки различных материалов.

Юлия Демина отметила, что компания планирует поддерживать талантливых выпускников технопарка, помогая им продолжить обучение в инженерных классах ОМК и предоставляя гранты на целевую подготовку.

"Мы хотим, чтобы молодежь выбирала технические профессии и в дальнейшем приходила работать на наш завод. Для этого важно начинать профориентацию еще в школе. Технопарк станет местом, где дети смогут раскрыть инженерные таланты и получить практические навыки будущей профессии", – подчеркнула она.