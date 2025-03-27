На трассе М-12 обновили карту пунктов отдыха и электрозаправок

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Компания "Автодор" представила обновлённую карту трассы М-12, проходящей через Нижегородскую область. Теперь на ней отмечены не только зоны отдыха и сервисные пункты, но и места расположения электрозаправочных станций.
Как сообщили в соцсетях компании, карта также включает информацию о транспортных развязках, санузлах и душевых. Однако электрозаправки пока обозначены только в Татарстане — их на маршруте всего две.
Пользователи соцсетей уже начали делиться картой и советовать автомобилистам заранее планировать поездки, отмечая на маршруте точки для отдыха, заправки и перекуса.
Ранее сообщалось, что в феврале на трассе М-12 повысились тарифы.
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