На трассе М-12 обновили карту пунктов отдыха и электрозаправок Культура и отдых

Фото: ГК "Автодор"

Компания "Автодор" представила обновлённую карту трассы М-12, проходящей через Нижегородскую область. Теперь на ней отмечены не только зоны отдыха и сервисные пункты, но и места расположения электрозаправочных станций.

Как сообщили в соцсетях компании, карта также включает информацию о транспортных развязках, санузлах и душевых. Однако электрозаправки пока обозначены только в Татарстане — их на маршруте всего две.

Пользователи соцсетей уже начали делиться картой и советовать автомобилистам заранее планировать поездки, отмечая на маршруте точки для отдыха, заправки и перекуса.

Ранее сообщалось, что в феврале на трассе М-12 повысились тарифы.