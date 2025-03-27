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Культура и отдых

На трассе М-12 обновили карту пунктов отдыха и электрозаправок

28 марта 2025 07:39  [64] Культура и отдых
На трассе М-12 обновили карту пунктов отдыха и электрозаправок

Фото: ГК "Автодор"

Компания "Автодор" представила обновлённую карту трассы М-12, проходящей через Нижегородскую область. Теперь на ней отмечены не только зоны отдыха и сервисные пункты, но и места расположения электрозаправочных станций.  

Как сообщили в соцсетях компании, карта также включает информацию о транспортных развязках, санузлах и душевых. Однако электрозаправки пока обозначены только в Татарстане — их на маршруте всего две.  

Пользователи соцсетей уже начали делиться картой и советовать автомобилистам заранее планировать поездки, отмечая на маршруте точки для отдыха, заправки и перекуса.  

Ранее сообщалось, что в феврале на трассе М-12 повысились тарифы.

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Теги:
Дороги М-12 Отдых
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