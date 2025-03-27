Нижегородские больницы обрели 8 новых специалистов благодаря программе "Земский доктор" Общество

С начала 2025 года в нижегородские медицинские учреждения трудоустроились восемь специалистов благодаря программе "Земский доктор / Земский фельдшер". В числе новобранцев — два фельдшера и шесть врачей, включая терапевта, врача общей практики, педиатра, кардиолога, хирурга и оториноларинголога. С 2025 года программа реализуется в рамках федерального проекта "Медицинские кадры", входящего в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь".

Как сообщили в облминздраве, специалисты подавали заявки через отделы кадров медучреждений. После успешного отбора они переехали в сельскую местность и заключили пятилетние контракты с государственными учреждениями здравоохранения. Врачи получили единовременные компенсационные выплаты от 1 до 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры — от 500 тысяч до 750 тысяч рублей.

В Кулебакскую центральную районную больницу были приняты педиатр и фельдшер ФАПа. Главный врач больницы Александр Болтенко отметил, что в округе ощущалась острая потребность в этих специалистах. Дарья Петренко, ставшая частью команды участковых педиатров, также выполняет дежурства в выходные и праздничные дни в детском отделении. Анастасия Красильникова, фельдшер, возглавила Первомайский фельдшерско-акушерский пункт.

Анастасия рассказала, что вернулась в родной район после окончания медицинского колледжа в Омске. Единовременная выплата в размере 750 тысяч рублей оказала существенную помощь при начале самостоятельной жизни. Дарья Петренко, в свою очередь, переехала в сельскую местность вслед за мужем-военнослужащим. Она отметила, что выбрала работу в Кулебакской больнице из-за хорошо организованной и компьютеризированной участковой системы, что позволяет эффективно работать с пациентами, своевременно проводя осмотры и вакцинацию.

В Минздраве региона подчеркнули, что программа "Земский доктор/ Земский фельдшер" помогает уменьшить дефицит медицинских кадров в сельской местности и обеспечивать качественную медицинскую помощь на этих территориях. Программа является частью нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который с 2025 года реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Проект действует в стране с 2012 года и на сегодняшний день к нему присоединилось более 980 специалистов. Напомним, что национальный проект направлен на увеличение продолжительности жизни к 2030 году, улучшение качества медицинской помощи, цифровизацию отрасли и обновление медицинской инфраструктуры.