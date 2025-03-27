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Общество

Пять семей получили ключи от новых домов, построенных по программе КРСТ в Семеновском округе

28 марта 2025 10:26  [70] Общество
Пять семей получили ключи от новых домов, построенных по программе КРСТ в Семеновском округе

Фото: минсельхоз Нижегородской области

В селе Ильино-Заборское Семеновского округа пять семей получили ключи от новых домов, построенных по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Новоселов поздравил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

 «Село Ильино-Заборское одним из первых в регионе начало участвовать в программе КРСТ благодаря инициативности руководства округа и местных предприятий. Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также организаций-партнеров. Если получатели жилья отработают на предприятии пять лет, они смогут выкупить квартиру или дом всего за десять процентов от кадастровой стоимости, а если десять лет – то за один процент», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Дома на условиях договора найма предоставлены сотрудникам агропромышленных предприятий округа - ООО «Леспром», ООО «Залесное» и АО «Ильино-Заборское».
«Раньше мы снимали квартиру, поэтому очень ждали свой дом. Эмоции не передать словами! Теперь в голове - «генератор» идей: что сделать, где что поставить, что посадить. Очень много планов и приятных хлопот», - рассказала одна из новоселов Алена Пенкина.

Всего в Ильино-Заборском в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» было построено 45 индивидуальных жилых домов, в том числе восемь - в 2024 году.
«У нас работает очень много людей, приехавших из других населенных пунктов. Если сотрудник отработал на предприятии год и признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, то мы можем включить его в эту программу и впоследствии предоставить жилье», - рассказал генеральный директор АО «Ильино-Заборское» Алексей Степанов.

Глава местного самоуправления городского округа Семеновский Александр Песков отметил, что, помимо строительства жилья, округ участвует и в других проектах программы КРСТ.
«В муниципалитете в рамках программы построены две котельные, капитально отремонтирован Дом культуры, построено 12 километров сетей водоотведения, больше 15 километров сетей газоснабжения, обустраиваются тротуары, ремонтируются дороги», - сообщил он.

В 2025 году в Семенове планируется построить новый детский сад на 180 мест, многофункциональный центр площадью более двух тысяч квадратных метров, где будут размещены учреждения культуры, спорта и образования, водопровод протяженностью 1,3 км. Кроме того, в муниципалитете планируется установить шесть детских площадок: в деревнях Огибное, Зименки и Успенье, рабочем поселке Сухобезводное, поселке Фанерное и поселке станции Осинки. В селе Ильино-Заборское будет отремонтировано дорожное покрытие на улице Кирова и обустроено несколько участков тротуаров. 

В 2025 году на развитие Семеновского муниципального округа в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет выделено более 616 млн рублей, а в целом в Нижегородской области - более 1,7 млрд рублей.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует в Нижегородской области с 2020 года. В рамках одного из проектов программы - «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» - за это время построено 260 индивидуальных домов и выплачено 60 субсидий на улучшение жилищных условий.

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Теги:
Жилье Минсельхоз Нацпроект
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