ЗСНО получило сертификат бережливого управления Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

27 марта – день рождения Законодательного Собрания Нижегородской области. В этом году региональному парламенту исполнился 31 год. На заседании 27 марта Заксобранию Нижегородской области был вручен федеральный сертификат, подтверждающий образцовый статус показателей развития бережливых технологий.

Высокий статус присвоен ЗСНО по итогам партнерской проверки. В состав комиссии вошли представители законодательных органов власти Кировской области, Республика Мордовия, представители Сенежа, Росатома, Центра внедрения технологий бережливого управления и клиентоцентричности КУПНО.

В ходе проверки были отмечены лучшие практики ЗСНО, по результатам которых в частности была усовершенствована процедура взаимодействия между участниками законодательного процесса с помощью внедрения электронного документооборота, в девять раз сокращены сроки подготовки ответа на обращение в социальных сетях, в 2 раза сокращено время прохождения документов при выделении средств из фонда поддержки территорий, на реализацию социальных проектов нижегородцев.

"Закобрание Нижегородской области первым среди органов законодательной власти субъектов РФ получило подобный федеральный Сертификат. На сегодняшний день в Законодательном собрании уже реализовано 24 бережливых проекта, еще три находятся в процессе реализации. Работа в данном направлении будет продолжена", - отметил спикер ЗСНО Евгений Люлин.

В завершение мероприятия юбилейного для Заксобрания года Евгений Люлин оставил памятную надпись на арт-объекте – книге, посвященной 30-летию парламента.

Также к этой дате в холле Законодательного собрания открылась выставка. На именных плакатах депутатов представлены ключевые проекты, которые они реализовали в юбилейный год 30-летия парламента. Экспозиция наглядно демонстрирует вклад народных избранников в развитие региона и их работу на благо жителей области.