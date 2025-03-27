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Экономика

Корейские компании готовятся возобновить бизнес в России на фоне переговоров о перемирии

28 марта 2025 11:39  [104] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Южнокорейские компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics рассматривают возможность возвращения на российский рынок, сообщает телеканал "360" со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Крупные корейские компании ускоряют проведение технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России. Этот шаг обусловлен тем, что Россия рассматривается как важный рынок для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне растущего тарифного давления со стороны США", — говорится в статье газеты The Korea Times.

Обсуждения о возобновлении работы на российском рынке активизировались на фоне возможного завершения конфликта на Украине. Отмечается, что Россия является крупным рынком, на котором пользуются спросом корейские товары, и служит стратегическим узлом, соединяющим Центральную Азию и Европу.

Так, LG Electronics недавно частично возобновила работу своего завода по производству электроники в Москве, где ранее производились стиральные машины и холодильники. Компания будет готова вернуться на рынок, как только санкции будут сняты.

Компания Samsung Electronics так же не исключает, что может снова начать работать в России.

А вот компания HD Hyundai Electric намеревается принять участие в крупнейшей выставке электрооборудования "Электро 2025", которая пройдёт в столице с 1 по 4 апреля.

Hyundai Motor Group также изучает целесообразность выхода на российский рынок после окончания военных действий. До начала СВО Hyundai Motor и Kia занимали лидирующие позиции на автомобильном рынке России. Однако в декабре 2023 года группа продала свой завод в Санкт-Петербурге за символическую сумму в 10 тысяч рублей. При этом был заключён договор, согласно которому у группы есть возможность выкупить завод в течение двух лет. Это означает, что в конце текущего года группа должна будет принять решение о возобновлении работы российского завода.

При этом дочерние компании Hyundai Motor Group — Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel — опубликовали вакансии в России.

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Теги:
Автопром Производство Санкции
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