"Т Плюс" полностью выполняет обязательства по концессиям в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

«Т Плюс» полностью выполняет обязательства по концессионным соглашениям в Нижегородской области. Об этом сообщила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева на межрегиональной стратегической сессии «Государственно-частное партнёрство, концессионные соглашения и тарифное регулирование».

В Нижегородской области «Т Плюс» в 2016–2021 годах заключила три концессионных соглашения в сфере теплоснабжения Дзержинска и Кстовского муниципального округа. За время их действия в Дзержинске компания заменила 52 км трубопроводов и реконструировала 12 центральных тепловых пунктов. Общий объём перекладок и модернизации теплосетей в Кстовском округе составил 36 км, полное техническое перевооружение прошли 12 центральных тепловых пунктов в городе и все 28 котельных на территории округа.

В рамках концессионных соглашений «Т Плюс» реализовала масштабные проекты автоматизации и цифровизации объектов теплоснабжения с использованием отечественного программного обеспечения.

«Все тепловые пункты в городах и котельные сельских населённых пунктов сегодня управляются в автоматическом режиме из диспетчерских, оснащены системами онлайн-учёта тепла, погодозависимой автоматикой. Это даёт возможность чётко выдерживать температурный график, максимально быстро реагировать на возможные отклонения и в итоге существенно повышает надёжность и качество теплоснабжения жителей», – подчеркнула Ирина Гнеушева.

В общей сложности с начала действия концессионных соглашений «Т Плюс» вложила в модернизацию и развитие систем теплоснабжения Дзержинска и Кстовского округа 2,5 млрд руб.

По мнению директора Нижегородского филиала «Т Плюс», концессия – оптимальный механизм государственно-частного партнёрства и привлечения инвестиций в сферу ЖКХ.

«Концессионные соглашения обеспечивают наиболее эффективные пути реализации проекта, внедрение технологических инноваций, а также возможность увязывать планы компании с комплексными государственными и муниципальными программами по градостроительной деятельности, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, формированию современной городской среды, благоустройству территорий и другими», – отметила Ирина Гнеушева.

Межрегиональная стратегическая сессия «Государственно-частное партнёрство, концессионные соглашения и тарифное регулирование» прошла в Нижнем Новгороде с участием руководителей управлений Федеральной антимонопольной службы и органов регулирования тарифов субъектов Российской Федерации, представителей Корпорации развития субъектов РФ, ресурсоснабжающих организаций. Участники сессии обсудили региональные стратегические инициативы по государственно-частному партнёрству и тарифообразованию, вопросы антимонопольной практики, механизмы и инструменты обеспечения доступности финансовых моделей концессии.