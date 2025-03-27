Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2025 12:39  [9] МО РФ расторгло контракт с беглым экс-военкомом из Нижнего Новгорода
28 марта 2025 11:50  [105] Более 21 млн рублей направят на модернизацию нижегородских светофоров
28 марта 2025 11:33  [122] "Т Плюс" полностью выполняет обязательства по концессиям в Нижегородской области
28 марта 2025 10:59  [125] Монтаж понтонного моста через Оку в Павлове начнется 29 марта
28 марта 2025 10:42  [159] Пострадавшее в 2021 году при взрыве нижегородское кафе восстановят
28 марта 2025 10:26  [98] Пять семей получили ключи от новых домов, построенных по программе КРСТ в Семеновском округе
28 марта 2025 10:23  [136] Нижегородские больницы обрели 8 новых специалистов благодаря программе "Земский доктор"
28 марта 2025 10:12  [367] Почти 310 машин забрали приставы у нижегородцев и передали в зону СВО
28 марта 2025 10:00  [141] Выксунский завод запустит первый в России детский металлургический технопарк
28 марта 2025 09:50  [171] Потепление до +14 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
Общество

"Т Плюс" полностью выполняет обязательства по концессиям в Нижегородской области

28 марта 2025 11:33  [122] Общество
Т Плюс полностью выполняет обязательства по концессиям в Нижегородской области

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

«Т Плюс» полностью выполняет обязательства по концессионным соглашениям в Нижегородской области. Об этом сообщила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева на межрегиональной стратегической сессии «Государственно-частное партнёрство, концессионные соглашения и тарифное регулирование».

В Нижегородской области «Т Плюс» в 2016–2021 годах заключила три концессионных соглашения в сфере теплоснабжения Дзержинска и Кстовского муниципального округа. За время их действия в Дзержинске компания заменила 52 км трубопроводов и реконструировала 12 центральных тепловых пунктов. Общий объём перекладок и модернизации теплосетей в Кстовском округе составил 36 км, полное техническое перевооружение прошли 12 центральных тепловых пунктов в городе и все 28 котельных на территории округа. 

В рамках концессионных соглашений «Т Плюс» реализовала масштабные проекты автоматизации и цифровизации объектов теплоснабжения с использованием отечественного программного обеспечения. 

«Все тепловые пункты в городах и котельные сельских населённых пунктов сегодня управляются в автоматическом режиме из диспетчерских, оснащены системами онлайн-учёта тепла, погодозависимой автоматикой. Это даёт возможность чётко выдерживать температурный график, максимально быстро реагировать на возможные отклонения и в итоге существенно повышает надёжность и качество теплоснабжения жителей», – подчеркнула Ирина Гнеушева.

В общей сложности с начала действия концессионных соглашений «Т Плюс» вложила в модернизацию и развитие систем теплоснабжения Дзержинска и Кстовского округа 2,5 млрд руб.
По мнению директора Нижегородского филиала «Т Плюс», концессия – оптимальный механизм государственно-частного партнёрства и привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. 
«Концессионные соглашения обеспечивают наиболее эффективные пути реализации проекта, внедрение технологических инноваций, а также возможность увязывать планы компании с комплексными государственными и муниципальными программами по градостроительной деятельности, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, формированию современной городской среды, благоустройству территорий и другими», – отметила Ирина Гнеушева. 

Межрегиональная стратегическая сессия «Государственно-частное партнёрство, концессионные соглашения и тарифное регулирование» прошла в Нижнем Новгороде с участием руководителей управлений Федеральной антимонопольной службы и органов регулирования тарифов субъектов Российской Федерации, представителей Корпорации развития субъектов РФ, ресурсоснабжающих организаций. Участники сессии обсудили региональные стратегические инициативы по государственно-частному партнёрству и тарифообразованию, вопросы антимонопольной практики, механизмы и инструменты обеспечения доступности финансовых моделей концессии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концессия Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph