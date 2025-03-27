МО РФ расторгло контракт с беглым экс-военкомом из Нижнего Новгорода Общество

Фото: Анастасия Назарова

Министерство обороны расторгло контракт с экс-военкомом Советского и Нижегородского районов Анвяром Хусияновым, поскольку он попал под следствие за взятки от призывников.

Напомним, несмотря на домашний арест, Хусиянов самовольно покинул Нижний Новгород и отправился в Волгоград. Там он попытался вступить в добровольческое подразделение для участия в СВО. Однако вскоре его задержали и сейчас готовят к этапированию обратно в приволжскую столицу.

Как уточнили в "Ъ-Приволжье", ссылаясь на военную прокуратуру, при поступлении на службу в мотострелковую бригаду Хусиянов предоставил ложную информацию. В письменной форме он заявил, что не является объектом уголовного преследования, тем самым введя командование в заблуждение.

После того как в части узнали о его статусе подсудимого, от принятия полковника на службу отказались. Контракт с ним был официально расторгнут.