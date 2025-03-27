Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2025 13:54  [45] Начался прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени"
28 марта 2025 13:40  [81] Когда школы Нижнего Новгорода начнут принимать заявления в 1 класс
28 марта 2025 13:25  [91] Парки Нижнего Новгорода обработают от клещей до 4 апреля
28 марта 2025 13:16  [176] Волна эвакуаций прошла по нижегородским детсадам 28 марта
28 марта 2025 13:06  [112] Около 765 млн рублей выделят на реконструкцию дорог в Започаинье
28 марта 2025 13:02  [84] 97 волонтеров СВО наградили благодарственными письмами нижегородского правительства
28 марта 2025 12:59  [101] Евгений Люлин вручил медаль "80 лет Победы" почетному ветерану Дзержинска
28 марта 2025 12:39  [147] МО РФ расторгло контракт с беглым экс-военкомом из Нижнего Новгорода
28 марта 2025 11:50  [155] Более 21 млн рублей направят на модернизацию нижегородских светофоров
28 марта 2025 11:33  [158] "Т Плюс" полностью выполняет обязательства по концессиям в Нижегородской области
Общество

МО РФ расторгло контракт с беглым экс-военкомом из Нижнего Новгорода

28 марта 2025 12:39  [147] Общество
МО РФ расторгло контракт с беглым экс-военкомом из Нижнего Новгорода

Фото: Анастасия Назарова

Министерство обороны расторгло контракт с экс-военкомом Советского и Нижегородского районов Анвяром Хусияновым, поскольку он попал под следствие за взятки от призывников.

Напомним, несмотря на домашний арест, Хусиянов самовольно покинул Нижний Новгород и отправился в Волгоград. Там он попытался вступить в добровольческое подразделение для участия в СВО. Однако вскоре его задержали и сейчас готовят к этапированию обратно в приволжскую столицу.

Как уточнили в "Ъ-Приволжье", ссылаясь на военную прокуратуру, при поступлении на службу в мотострелковую бригаду Хусиянов предоставил ложную информацию. В письменной форме он заявил, что не является объектом уголовного преследования, тем самым введя командование в заблуждение.

После того как в части узнали о его статусе подсудимого, от принятия полковника на службу отказались. Контракт с ним был официально расторгнут.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Минобороны СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph