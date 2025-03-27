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Экономика

Продажи крепкого алкоголя в Нижегородской области стремительно растут

28 марта 2025 12:20  [55] Экономика
Продажи крепкого алкоголя в Нижегородской области стремительно растут

В Нижегородской области зафиксирован рост продаж крепкого алкоголя — за 2024 год объёмы увеличились на 13,1%. Об этом сообщается на сайте аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Согласно данным, на каждого жителя региона пришлось в среднем 4,1 литра крепких спиртных напитков. При этом в целом по стране продажи таких напитков, за исключением водки, выросли на 10,2%, составив 3,2 литра на человека в год.

Лидерами по потреблению крепкого алкоголя стали Карелия, Мурманская и Ленинградская области. Нижегородская область в десятку регионов с самыми высокими показателями не вошла.

Что касается водки, то её продажи в России остались на уровне прошлого года — 5,3 литра на душу населения.

Также в Нижегородской области наблюдался рост продаж других алкогольных напитков. Так, пиво стали покупать на 5,2% больше, а спрос на винодельческую продукцию увеличился на 3,9%.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Нижегородской области было изъято более 24 тысяч литров "паленого" алкоголя.

Также мы рассказывали о закрытии более 130 незаконных алкомаркетов в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Алкоголь Статистика Торговля
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