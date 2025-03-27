Евгений Люлин вручил медаль "80 лет Победы" почетному ветерану Дзержинска Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

27 марта председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с Галиной Александровной Гронской – председателем Дзержинского отделения Нижегородской областной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей», почетным ветераном города Дзержинска.

В ходе встречи спикер регионального парламента вручил Галине Александровне юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

В пресс-службе ЗСНО сказали, что Галина Александровна Гронская — человек удивительной судьбы. В шесть лет она оказалась в фашистском концлагере, но несмотря на все ужасы войны, она не только выжила, но и сохранила стойкость духа, став настоящим лидером.

После войны Галина Гронская посвятила жизнь труду и помощи другим. Более 40 лет она проработала на заводе «Заря» в Дзержинске, а с 1988 года возглавила местное отделение Союза бывших малолетних узников. И сегодня, в преддверии 90-летия, она остается активной, участвует в благотворительных акциях, поддерживает защитников Донбасса и убежденно выступает против любых проявлений неонацизма.

«Это поколение пережило столько испытаний, что хватило бы на десять жизней. Они знали голод, холод, потери, но при этом сохранили удивительный оптимизм, веру в жизнь и умение радоваться каждому дню. Сегодня многие жалуются на судьбу, а эти люди, прошедшие через ад, ни на что не ропщут — они любят, верят, гордятся своей страной и учат нас ценить то, что у нас есть. Встречи с такими людьми — это огромная честь и мощный заряд силы, мудрости и вдохновения», - отметил Евгений Люлин.

На сегодняшний день в Нижегородской области проживает 148 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, в том числе 16 — в Дзержинске. Евгений Люлин отметил, что вручение юбилейных медалей, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне является важной частью работы по сохранению исторической памяти и выражению благодарности ветеранам.