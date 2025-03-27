Начался прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" Общество

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В России стартовал прием заявок на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" (12+) 2025 года.

Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Подать заявку с идеей, направленной на позитивные изменения в стране, может любой житель России. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе идея.росконгресс.рф. Прием заявок открыт до 15 мая 2025 года.

Инициативы могут быть как индивидуальными, так и коллективными — в последнем случае они размещаются от имени руководителя проекта. В 2025 году идеи принимаются по пяти ключевым направлениям:

Национальная социальная инициатива — проекты, повышающие качество жизни граждан, включая поддержку семьи, здравоохранения, инклюзивного развития, народосбережения, развитие туризма и населённых пунктов;

Национальная предпринимательская инициатива — предложения по развитию предпринимательства, стартапов, креативной экономики и улучшению инвестиционного климата;

Национальная технологическая инициатива — идеи, способствующие технологическому суверенитету в области гражданских технологий, энергетики, беспилотных систем и новых материалов;

Национальная кадровая инициатива — проекты, направленные на профессиональную самореализацию, вовлечение молодежи в инновации и интеграцию иностранных граждан;

Национальная экологическая и климатическая инициатива — инициативы по сохранению природы, формированию экологически благоприятной среды и адаптации к изменениям климата.

Более подробная информация о каждом из направлений, а также о сроках и этапах проведения форума размещена на платформе идея.росконгресс.рф.

Финальное мероприятие и презентация лучших идей пройдут в июле 2025 года в Нижнем Новгороде.