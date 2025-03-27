Начался прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени"

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В России стартовал прием заявок на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" (12+) 2025 года.
Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Подать заявку с идеей, направленной на позитивные изменения в стране, может любой житель России. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе идея.росконгресс.рф. Прием заявок открыт до 15 мая 2025 года.
Инициативы могут быть как индивидуальными, так и коллективными — в последнем случае они размещаются от имени руководителя проекта. В 2025 году идеи принимаются по пяти ключевым направлениям:
Более подробная информация о каждом из направлений, а также о сроках и этапах проведения форума размещена на платформе идея.росконгресс.рф.
Финальное мероприятие и презентация лучших идей пройдут в июле 2025 года в Нижнем Новгороде.
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