Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2025 15:44  [5] Достройка стены завершается в Дивеевском монастыре
28 марта 2025 15:30  [26] Строительство нового детсада в ЖК "Торпедо" завершат к 2027 году
28 марта 2025 15:13  [223] Опубликован перечень дорог Нижегородской области для ремонта в 2025 году
28 марта 2025 15:02  [92] Годовалому нижегородцу успешно пересадили почку
28 марта 2025 14:57  [103] Нижегородский институт управления передал детектор дронов в зону СВО
28 марта 2025 14:48  [97] Вечерние электрички до Моховых гор начнут ходить раньше запланированного срока
28 марта 2025 14:28  [129] Нижегородский минград одобрил проект гостиницы в Подновье
28 марта 2025 14:19  [103] Ностальгия и отдых: "ЛитРес" и "Ростелеком" узнали, почему взрослые выбирают детский контент
28 марта 2025 14:13  [102] Пункты весогабаритного контроля "Чернышиха" и "Мухтолово" заработают в полную силу
28 марта 2025 13:54  [123] Начался прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени"
Общество

Ностальгия и отдых: "ЛитРес" и "Ростелеком" узнали, почему взрослые выбирают детский контент

28 марта 2025 14:19  [103] Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

В рамках ежегодной Недели детской книги «Ростелеком. Книги» и сервис «ЛитРес» опросили своих взрослых пользователей и узнали, почему им интересны детские и подростковые произведения. В исследовании приняло участие более 800 респондентов старше 18 лет. Результаты показали высокую востребованность детского контента среди взрослой аудитории вне зависимости от наличия у них детей.

По данным опроса, значительная часть респондентов (87 % родителей и 90 % бездетных) регулярно обращаются к детскому контенту. Наиболее популярным видом такого контента у взрослых оказались мультфильмы (48 %опрошенных) и книги (43 %), преимущественно в жанрах фэнтези и приключений.

Разновидность досуга (26 %), ностальгия по детству (17 %) и напоминание о настоящих ценностях (16 %) — вот три главные причины, по которым семейные люди останавливают свой выбор на детском контенте. Респонденты без детей чаще всего выбирают такие произведения для того, чтобы отдохнуть (42 %). 

Неинтересные темы и вопросы (53%) и несоответствие возрасту или социальному статусу (42%) стали основными причинами отсутствия интереса к детскому контенту у оставшихся респондентов. Исследование также показало также, что 63 %опрошенных негативно относятся к современным интерпретациям привычных детских персонажей.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских проектов «Ростелекома»: «Все мы родом из детства — эта фраза известна каждому, но от этого она не теряет своей актуальности. Возвращаясь к произведениям, которые мы читали еще в детстве, неожиданно находишь ответы на волнующие нас, взрослых, вопросы. А наш сервис “Ростелеком. Книги” насчитывающий несколько тысяч электронных и аудиокниг, позволяет в любой момент перечитать любимое детское произведение». 

Неделя детской книги —это ежегодная акция, направленная на популяризацию чтения среди юной аудитории и продвижение литературы для младшего возраста.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph