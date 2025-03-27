Нижегородский институт управления передал детектор дронов в зону СВО

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В марте в рамках гуманитарного конвоя, организованного при участии Нижегородского института управления Президентской академии, российским военным в зоне специальной военной операции был передан детектор дронов.
Как сообщил Владимир Митрохин, кандидат экономических наук, доцент и руководитель профильного направления в институте, в зону боевых действий отправили четвертую, самую актуальную версию устройства "Булат". Этот детектор способен улавливать сигналы беспилотников в эфире и распознавать их на расстоянии до 1,5 километра. Прибор определяет не только наличие дрона, но и его скорость, направление движения и тип.
Митрохин подчеркнул, что институт поддерживает постоянную связь с военнослужащими, чтобы поставки были максимально полезными и соответствовали реальным нуждам. По его словам, решения о передаче того или иного оборудования принимаются после консультаций с бойцами и командованием.
Он также отметил, что уже в первый день применения новый детектор обнаружил несколько беспилотников, что позволило спасти жизни российских солдат.
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