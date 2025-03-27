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Общество

Медиаконкурс от "Ростелекома" поможет наладить "цифровое" взаимопонимание в семье

28 марта 2025 17:14  [101] Общество
Медиаконкурс от Ростелекома поможет наладить цифровое взаимопонимание в семье

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» и Центр молодежных инженерных и научных компетенций «Кванториум» объявили о старте проекта семейного медиатворчества «DigitaLogia. Новое поколение 2.0». Первый конкурс видеороликов и анимации о цифровых технологиях состоялся в прошлом году. Ребята создавали работы о возможностях искусственного интеллекта и безопасности в сети. Новое состязание ориентировано на повышение «цифрового» взаимопонимания в семье. 

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Телекоммуникационные технологии меняются очень быстро. Хотя цифровая среда и открывает большие возможности для обучения, работы и общения, но возникают сетевые риски, с которыми может столкнуться каждый. “Ростелеком” организует и поддерживает проекты, направленные на повышение цифровой грамотности представителей самых разных возрастов. В конкурсе “DigitaLogia. Новое поколение 2.0” вместе участвуют дети и взрослые. Новые технологии должны не разъединять, а объединять семейные поколения». 

Работы на тему «Как интернет объединяет детей и взрослых» принимаются от подростков 12–17 лет. Участникам конкурса необходимо подготовить двухминутный видеоролик или тридцатисекундный клип для социальных сетей, затем пройти регистрацию на сайте и загрузить файл на страницу проекта. 

Светлана Непокорова, директор Центра молодежных инженерных и научных компетенций «Кванториум»: 

«Очень интересно, как видят современный цифровой мир и дети, и родители, как они находят взаимопонимание, как выстраивают общение в интернете. Самые интересные материалы, созданные участниками, мы сможем использовать на занятиях».  

Работы принимаются с 24 марта по 11 мая. Эксперты провайдера, педагоги и представители медиаиндустрии выделят те, которые отличаются креативностью и могут быть полезны для обучения. Победители получат призы от компании «Ростелеком» и Центра молодежных инженерных и научных компетенций «Кванториум». 

Конкурс проходит в рамках образовательного проекта о цифровых технологиях DigitaLogia. Из курса школьники узнают о развитии телекоммуникаций и правилах кибергигиены. Познакомиться с предыдущими выпусками DigitaLogia можно на сайте «Ростелекома».

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Теги:
Конкурсы Ростелеком Семья
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