Нижегородцам рассказали, что делать при проблемах с оформлением загранпаспортов Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области напомнило гражданам, что делать в случае отсутствия уведомлений о статусе заявлений на заграничный паспорт.

Как пояснили в ведомстве, к ним поступают обращения от жителей региона, которые оформили заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг, но не получили в личный кабинет уведомлений об изменении статуса заявления или приглашения на приём.

В таких случаях гражданам рекомендуется самостоятельно уточнять информацию в подразделении по вопросам миграции, куда было подано заявление. Это можно сделать по телефону, предназначенному для консультаций, либо лично — в часы приёма.

Полиция подчёркивает, что такие действия помогут избежать задержек в оформлении документов.