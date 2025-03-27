Эксперт-мониторинг событий с 21 по 28 марта 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели –"Консервативный цинизм Трампа", "Ситуация с демографией в России - вопрос национальной безопасности", "Великая Россия: связь времен и поколений".

Федеральная тема – Консервативный цинизм Трампа

Эксперт "Минин-центра", доцент кафедры философии и теологии НГПУ им. К. Минина, к. филос. н. Даниил Семикопов отмечает, что 25 марта мир праздновал день независимости Греции.

"В Белом доме в Вашингтоне по этому случаю был торжественный прием, на котором экзарх Константинопольского патриарха в США Элпидофор торжественно вручил президенту Трампу крест, сказав при этом, что он напоминает греческому архиерею императора Константина. "Для меня большая честь вручить вам этот святой крест, тот самый символ, который привел императора Константина к победе. Как Христос открыл ему в видении: "Иди с этим и победи!" Этот крест — вечный символ мира и непобедимый трофей, знак божественной силы и руководства. С этим крестом я молю вас принести мир миру и сделать Америку непобедимой!", -торжественно заявил архиепископ.

Религиозные люди вообще любят Трампа, ведь он выступает за традиционные ценности, его любят люди правых взглядов, националисты и консерваторы. Складывается впечатление, что Трамп формирует своего рода консервативный интернационал, который должен избавить мир от глобальной повестки. Именно эти безбожные силы должен победить американский президент, вооруженный крестом. Трамп становится не просто лидером, но крестоносцем, мессией западного мира. С кем только его не сравнивают, и с Наполеоном, и с теми же римскими императорами. Говорят и о цезаризме, а значит о том, что открывается новая эпоха империи.

Есть оптимисты и среди российских патриотов, считающие, что Трамп знаменует кардинальный поворот вправо и возвращение мира к традиционным ценностям. Получается, что Трамп – свой, он союзник, ведь нас объединяет некое общее видение консервативного традиционалистского будущего. Но так ли это?

Начнем с того, что ностальгия – светлое чувство, которое, однако, бессильно вернуть прошлое. Мечтая о прошлом, вспоминая о Золотом веке, всякий консерватор на самом деле моделирует будущее. Очевидно, что для Трампа значим образ Америки как сияющего града на холме, процветание которого является приоритетной задачей. И плевать на весь остальной мир, от которого мы отгородимся высокой стеной. При этом речь не идет о том, что США сворачивают деятельность своих транснациональных корпораций в странах третьего мира. Нет, Трамп очень даже интересуется ресурсами и готов к экспансии. Ему нужна и Гренландия, и редкоземельные металлы Украины. Дело в другом. До Трампа США позиционировало свою ведущую роль в установлении свободного общества по всему миру. Трамп отказывается от этого утопичного проекта, веру в который так усиленно поддерживали демократы. США будут превращать в рай свою страну, в том числе и за наш счет, – вот в чем суть трамповского поворота.

Фактически Америка как бы уходит из Европы, ставит под сомнение существование НАТО, отказывается от той роли, которую она взяла на себя при Трумене – защищать идеалы свободы и демократии в других странах. То есть Америка отказывается от универсализма. Такая политика действительно есть признак поворота вправо. Ведь для новых правых в Европе одной из главных идей является признание мира плюралистичным, то есть многополюсным. В этом суть цивилизационной доктрины, которую отстаивают европейские ультраконсерваторы в противоположность сторонникам идей прогресса и универсализации, настаивающим на формационном подходе.

Либеральная модель, исповедуемая США после Второй Мировой, тоже была универсальной, альтернативной идее социалистической. Но победа над коммунизмом в Холодной войне стала пирровой победой для американского неолиберализма. США, руководствуясь утопическими универсалистскими идеями, захотели мирового господства и конца мировой истории в духе Фукуямы. Но, не получилось! И Трамп это тот, кто меняет курс, действуя в соответствии с знаменьями времени и опережая тех, кто находится еще в плену либеральных иллюзий. Он рационален, прагматичен и циничен, и как циник использует сложившуюся мифологию, позиционируя себя в качестве своего рода вождя, возвращающего Америку в Золотой век.

И вот тут надо обратить внимание на то, что такое этот многополярный мир, о котором ныне все говорят (хотя первым, кто заявил о смене общемирового порядка был Владимир Владимирович Путин). Человечество отказывается от глобального проекта, оно фактически возвращается в "новое средневековье", в мир, где существует множество цивилизаций, различающихся религией и культурой. Такой мир не может быть стабильным, он предполагает постоянные локальные конфликты, войну всех против всех, если, впрочем, участникам процесса не удастся договориться. Договор может быть заключен на основе понимания того, что мы все разные, и традиционные ценности конечно есть, но сами традиции различаются. И мы признаем паритет, выстраивая свои цивилизационные сообщества на самобытных основах, не пытаясь навязать свои ценности другому сообществу. Гибридные конфликты по границам все равно будут неизбежны, но может быть мы научимся избегать глобальных конфликтов. Хотя даже это звучит утопично, ведь экономические интересы никто не отменял, и каждый будет заинтересован в процветании именно своего сообщества. В общем насколько будет стабильным этот мир будущего, мы пока не знаем.

Тем не менее Трамп поставил глобализационный проект под удар, хотя приверженность самого Трампа традиционным ценностям при этом сомнительна. Он скорее популист, талантливый политик, оседлавший историческую волну.

Не случайно папа Римский в 2016 году заявил, что Трамп, который хочет построить стену на границе с Мексикой, не является христианином. Но это ведь и действительно так. Христианство – универсально, особенно христианство католическое. Фактически католичество и было первой универсальной идеологией, которая проповедовала активное миссионерство до края Вселенной. Да и сам Трамп хоть и говорит, что он – христианин, но исповедует некое внеденоминационное христианство, хотя предки его были лютеранами.

Очевидно, что Трамп никогда не отличался особой религиозностью, он просто ссылается на американскую протестантскую традицию, которая действительно для США является традиционной. В то же время его старшая дочь после заключения брака с еврейским банкиром Джаредом Кушнером – иудейка, равно как и его внуки. А такое отношение к семейной религиозности вовсе нехарактерно для традиционных христиан.

Все это говорит о том, что Трамп использует религию в политических целях, неслучайно он говорит, что две его любимых книги - это Библия и книга «Как заключать сделки», которую он написал сам. Либертарианец и олигарх, он вполне в русле радикальной американской теории процветания, считает свой успех знаком богоизбранности. Ведь именно Библия помогает ему заключать сделки.

И всем, кто пробует играть в политические игры с Трампом, стоит помнить старый американский анекдот, рассказанный одним канадским индейцем: "Когда белый человек пришел, у нас была земля, а у него Библия. Теперь у него вся земля, а у нас только Библия".

Понятно, что Трамп всегда и везде будет действовать только в интересах белой олигархической традиционно протестантской Америки и ни в чьих прочих. Это следует учитывать и ведя с ним переговоры по Украине. Да, американский проект по развалу России путем ее втягивания в конфликт с Украиной не удался, более того, мы видим очевидное усиление России в регионе, что США крайне невыгодно. Поэтому США сейчас пытаются заключить мир, а Трамп позиционирует себя миротворцем. Но нельзя забывать о недавнем прошлом нашего борца за мир. Кто начал поставлять тяжелое вооружение на Украину? Кто затеял махинацию с созданием ПЦУ и уничтожением традиционного православия на Украине? Ведь ни для кого не секрет, что главный спонсор Фанара – американские олигархи греческого происхождения, и патриарх Варфоломей крайне зависим от Госдепартамента. И вовсе неслучайно сейчас его представитель вручает Трампу крест. Патриарх Варфоломей вовсе не против того, чтобы "крестоносец" Трамп подчинил ему православную ойкумену.

Трамп действует только в интересах США, интересы России и интересы США расходятся, и если мир выгоден США, то это означает, что он невыгоден России.

Настораживает и еще одно. Вполне очевидно, что люди вроде Трампа или Илона Маска вряд ли верят хоть в какие ценности, кроме ценности золота. В мире "нового средневековья" богатые будут богатеть, бедные беднеть, и в результате произойдет управляемый качественный разрыв человечества. Будущее разделит мир на сильных и слабых, на тех, кто сохранит доступ к ресурсам и технологиям, и тех, кто должен будет вернуться в архаику. И восхищаясь традиционными ценностями и культурным наследием предков, не стоит забывать о технологиях и ресурсах, потому как США явно намерены доминировать в данной области.

В общем, град на холме хочет процветать, причем, как всегда, за чужой счет. Главное, чтобы не за наш".

Федеральная тема – Ситуация с демографией в России - вопрос национальной безопасности

Эксперт "Минин – центра", политолог, к.филос.н. Александр Суханов отмечает, что Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении "Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года".

"Хорошо известно, что ситуация с демографией в России, мягко говоря, создает угрозу государственной безопасности. Население России сегодня неумолимо сокращается.

По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2024 года в Российской Федерации проживало 146,2 миллиона человек (без учета новых субъектов Российской Федерации). Сделанный Росстатом прогноз изменения численности населения по среднему сценарию свидетельствует о сокращении численности населения России до 143,3 миллиона человек к 2030 году и до 140,96 миллиона человек – к 2036 году.

Естественно, что Россия, как и все страны, проходит этап демографического перехода, который характеризуется такими тенденциями как снижение уровня рождаемости, откладывание вступления в брак и деторождения на более поздний период, переход к малодетным и однопоколенным моделям семьи, старение населения. Для выхода из демографического кризиса необходимо повысить рождаемость. Решению прежде всего именно этой задачи и должна способствовать утвержденная стратегия.

Понятно, что решение этой задачи требует продолжительного времени и реализации многоцелевых программ. Специалисты подсчитали, что для решения проблемы надо, чтобы 51 % российских семей стали многодетными. Определили даже структуру многодетных семей. Для сохранения количества жителей страны необходимо 35% трехдетных семей, 14% четырехдетных и 2% семей с пятью и более детьми. Если уже сейчас приступить к реализации такой эффективной демографической политики, то на обеспечение устойчивого роста населения России понадобится порядка 30-ти лет - полтора поколения.

Как известно, специалисты оценивают уровень рождаемости в стране с помощью суммарного коэффициента рождаемости— среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю ее жизнь. Это значит, что для преодоления демографического кризиса суммарный коэффициент рождаемости в нашей стране должен составить 2,3. Другими словами, только третьи дети в семье помогают стране увеличивать население.

В тексте утвержденной стратегии четко сформулирована основная цель - сохранение населения за счет повышения уровня рождаемости, укрепления материнского, детского, репродуктивного здоровья населения, содействия реализации в субъектах Российской Федерации семейно-ориентированной демографической политики с учетом национальных и социокультурных особенностей.

Сама проблема многогранна и многослойна. Фактически к ней можно отнести любую проблему современной России. Это связано с тем, что демография – это самое важное направление государственной политики, важнее всего международного трека, важнее экономики и прочего. Но нельзя объять необъятное, как известно. Важно отметить, что документ стал одним из важных итогов Года семьи и результатом большой работы Правительства. Ключевым механизмом реализации утверждённой стратегии стала разработка нового национального проекта "Семья".

Специально подчеркну, что проект "Семья" ставит задачу увеличить рождаемость до расширенного воспроизводства населения в России. Фактически первый раз в истории человечества идёт очень серьёзная попытка сдвинуть число рождений в сторону увеличения. Данный проект состоит из нескольких программ, направленных на повышение рождаемости. Начиная от пропаганды семейного образа жизни и многодетности до определения способов материальной поддержки многодетных семей. Не прошли разработчики стратегии и мимо вопросов обеспечения жильем многодетных семей. И это не вопросы льготной ипотеки.

Проблема глубже. Строящееся сейчас жилье просто не рассчитано на большую семью. Государство должно стимулировать постройку жилья, рассчитанного именно на большую семью. Тоже самое с автомобилями для семей, где четверо и более детей. Должна быть государственная программа, которая предоставляет льготы на приобретение транспорта. Такой подход сразу порождает еще одну проблему. Где строить такое жилье?

Более всего для многодетных семей подходит развитие пригородных или загородных поселений с малоэтажным строительством. Это частные дома или таунхаусы. Такой подход подтверждается ростом потребности на рынке жилья. Одновременно надо учесть, что подавляющее большинство многодетных семей проживают в сельской местности или в загородных поселках. По данным всероссийской переписи населения число женщин, имеющих 4 и более детей, в сельской местности на 63 процента больше чем в городах. Среднее число рожденных детей (на 1000 женщин) в сельской местности более чем на 30 процентов превышает аналогичное городское значение.

Перечень проблем, способных помочь или, наоборот, помешать решению демографических проблем, можно продолжать до бесконечности. Повторюсь, что проблема демографии многогранна и многослойна. Фактически к ней можно отнести любую проблему современной России. Другой вопрос, что часть этих проблем только упомянута в Стратегии, а многие проблемы даже не упомянуты.

Особого внимания заслуживает, на мой взгляд, проблема трудовой миграции. Есть два бесспорных момента наличия трудовых мигрантов в России.

Первая связана с тем, что это самый быстрый и дешевый способ решить проблему дефицита рабочей силы на внутреннем рынке. В этой связи особое внимание уделяется проблемам миграции трудовых ресурсов из ближнего зарубежья, а точнее, из бывших республик Советского Союза. Армия мигрантов растет и будет расти дальше. По моим оценкам, если учитывать мигрантов с приехавшими вместе с ними членами семей (включая детей), а также тех, кто успел получить российское гражданство, общее число мигрантов в России превышает 15 млн человек.

Такая миграционная политика формировалась в 90-годы, и, естественно, копировала "лучшие зарубежные образцы". Суть этих образцов сводилась к реализации так называемой модели мультикультурализма. Эта модель предполагает сохранение мигрантами своей идентичности (культуры, религии, этнических характеристик). Для этого группы мигрантов расселяются анклавами. Они желают становится гражданами той страны, в которую приехали. Более того, при определенных условиях сформированные диаспоры мигрантов начинают заявлять свои права и требования на соблюдение их правил жития коренному населению. Говоря по-русски, они приносят свой устав в чужой монастырь. Последствия такой модели хорошо видны на примере стран Евросоюза.

Долгое время считалось, что у нас такого не может быть, поскольку все мы вышли из одной "колыбели" советского общества. Но такое мнение ошибочное. Говоря о гражданах бывших советских республик, необходимо учитывать, что многие мигранты воспитаны в условиях государственной независимости в своих республиках. Более того, в большинстве своем они не знают ни русского языка, ни русской культуры. Это доказывает, что с помощью такой модели миграции невозможно решить демографическую проблему. Не менее проблематичны и экономические обоснования существующей миграционной системы. Прежде всего, такая миграция не способствует экономическому развитию. Ведь в качестве мигрантов к нам едут не высококвалифицированные кадры, способные развивать и создавать новые технологии. Едут, как правило, разнорабочие.

Следует учитывать, что такая миграция — это один из важнейших финансовых потоков поддержки чужих экономик. По некоторым оценкам за несколько лет мигрантами переведено за рубеж более 200 млрд долларов. Стоит ли удивляться, что уровень жизни в некоторых азиатских республиках выше российского.

Есть еще один нюанс, на который следует обратить внимание. В 1990-е годы был подписан договор о создании Содружества Независимых государств. В этом договоре каждый участник брал на себя обязательство выплачивать социальные и страховые выплаты гражданам государств-участников договора по месту фактического проживания. При наличии детей гарантировались положенные по российскому законодательству выплаты. По оценкам специалистов такие выплаты достигали 2,5 млрд рублей в год. Это из российского бюджета. Сегодня страна отказалась производить выплаты по этому договору.

Как видим наращивание миграции — временное и не самое эффективное решение. Оно порождается экономическими и политическими проблемами. Однако не решает ни одной из них. В конечном счете такая политика не позволяет повысить потенциал российской экономики, а постепенно создает целый комплекс проблем для нашего общества. Но миграционные проблемы рассматриваются в новом законе о миграции. Однако до сих пор не принят закон о репатриации соотечественников.

Сегодня важно сменить приоритеты миграционной политики в пользу высококвалифицированных специалистов. Напомню, что в 30-е годы прошлого века Советский Союз сумел привлечь десятки тысяч таких специалистов. Именно они помогли создать советскую индустрию. Только благодаря этому мы одержали победу над фашизмом. Важную роль играют и переселенцы из развитых стран Запада, все чаще переезжающие в Россию на ПМЖ целыми семьями.

Половина всех мигрантов, стремящихся переехать в Россию из недружественных стран, приезжает в Нижегородскую область, сообщил в своем телеграм-канале председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин. И это не дворники и таксисты. Это квалифицированные кадры — фермеры, инженеры. Такие данные привел губернатор Глеб Никитин, выступая на заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО в Казани. Кроме того, Нижегородская область предлагает создать специальный орган по вопросам миграционной политики в составе РФ. Этот орган объединил бы функции МВД и Федерального агентства по делам национальностей с акцентом на социальную адаптацию мигрантов.

Главное, что движение в этих направлениях идет, и в случае реализации основных программ позволит изменить ситуацию в развитии демографических проблем России".

Региональная тема –Великая Россия: связь времен и поколений

Эксперт "Минин-центра", журналист, политолог, член Союза писателей России Валерий Киселёв отмечает, что 17 - 22 марта 2025 года в рабочем поселке Бутурлино Нижегородской области прошли 18-е Бутурлинские чтения имени Героя Советского Союза маршала артиллерии В.И. Казакова. Они были посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Принял участие в 18-х Бутурлинских чтениях имени Героя Советского Союза маршала артиллерии В.И. Казакова. Тема чтений: "Великая Россия: связь времен и поколений". Впечатляет масштаб: более 4-х тысяч человек, гости и докладчики не только из Нижнего Новгорода и ближайших городов, но и из Москвы, Курска, Самары, Ростова-на-Дону, Саранска. Чтения стали не только межрегиональными, но и международными: были докладчики из Беларуси, Монголии, Сербии.

В рамках чтений прошли научно-практический форум поисковиков "Без срока давности" и духовно-нравственный форум "80-летие Великой Победы". Среди участников не только школьники, студенты и поисковики, но и профессиональные историки, преподаватели вузов и школ.

В пятый раз я на Бутурлинских чтениях, и не могу не отметить их безупречную организацию, обширную и интересную программу, гостеприимство и особенную дружескую атмосферу. Выступил с двумя докладами: "Опыт исследования боевого пути соединения на примере 137-й стрелковой дивизии" и "Особенности сбора и обработки воспоминаний бойцов СВО".

На чтениях работала посвященная СВО выставка "Завтра зависит от нас", организованная АНО "Авангард". Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу В.И. Казакова в селе Филиппово".