"Цифровой старт": "Единая Россия" помогает ветеранам СВО и их семьям освоить новые цифровые профессии

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В Штабе Общественной поддержки состоялось мероприятие под названием «Цифровой старт», где ветераны и члены их семей могли пройти обучение востребованным цифровым профессиям. Участники узнали больше о современных тенденциях в сфере информационных технологий и познакомились с перспективными направлениями цифрового рынка труда.
Спикером выступил координатор партийного проекта в Нижегородской области Константин Верховинский.
В рамках проекта ветераны СВО и их семьи проходят обучение по программе «Менеджер маркетплейсов». Это помогает им найти работу на современном рынке труда и зарабатывать, даже находясь дома.
«Основная идея программы состоит в том, что партпроект «Цифровая Россия» вместе с Университетом «Синергия» предлагают бесплатное обучение по ИТ-направлениям, что даёт возможность получить гражданскую специальность в этой области. Мне кажется, это действительно удобно, ведь учёба проходит онлайн, и это позволяет довольно быстро овладеть новой профессией», - отметил региональный координатор Федерального партийного проекта «Цифровая Россия» Константин Верховинский.
Обучение помогает ветеранам СВО не только адаптироваться в обществе и освоить востребованные ИТ-специальности, но и восполнить нехватку кадров.
«Это отличный шанс получить профессию. Онлайн-обучение — это именно то, что мне сейчас нужно. Я убежден, что эти знания откроют для меня новые перспективы», - поделился ветеран СВО, участник обучения «Цифровой старт».
Мероприятие было организовано Нижегородским региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Цифровая Россия», который направлен на поддержку ИТ-отрасли, разработчиков и потребителей цифровых услуг.
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