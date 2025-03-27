Нижегородцы почтили память Максима Горького в Москве Культура и отдых

Фото: АНО "Нижегородское землячество"

28 марта, в день рождения Максима Горького, нижегородцы в Москве устроили день памяти великого писателя. Мероприятие было организовано членами Нижегородского землячества.

Участники встречи возложили цветы к памятнику Горькому, установленному на площади Тверская Застава, а затем посетили библиотеку №3 на Новом Арбате, где узнали о истории Горьковской библиотеки, ныне носящей имя В.И. Ленина. В рамках мероприятия состоялась лекция под названием "Горький в портретах", а встреча завершилась неформальным общением. Земляки обсудили важность наследия писателя и его влияние на русскую и мировую культуру.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов отметил, что проведение таких мероприятий – отличная возможность вспомнить страницы жизни Максима Горького и оценить его значение для города и страны. Он добавил, что писатель был одним из самых известных уроженцев Нижнего Новгорода.

Максим Горький, родившийся в Нижнем Новгороде в 1868 году, всегда сохранял связь с родным городом, который упоминается в его произведениях. Этот город стал источником вдохновения для таких знаменитых работ, как "Детство", "В людях" и "На дне".

Геннадий Ходырев, член Наблюдательного совета и Совета старейшин Нижегородского землячества, подчеркнул, что творчество Горького неразрывно связано с улицами Нижнего Новгорода, где зародились идеи и образы, ставшие основой для его произведений. Он добавил, что для земляков важно сохранять память о Горьком как символе, который объединяет поколения.

Мероприятие стало важным событием для Нижегородского землячества, которое активно занимается сохранением культурного наследия региона. Члены землячества регулярно проводят встречи, посвященные выдающимся землякам, и такие события напоминают о важности передачи культурного наследия будущим поколениям.