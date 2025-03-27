Нижегородец оживил скульптуры на Рождественской с помощью нейросети

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В Нижнем Новгороде видеограф Игорь Иванов с помощью нейросети превратил статуи на улице Рождественской в подвижные объекты. Искусственный интеллект дал жизнь таким фигурам, как мальчик-булочник и художник Маковский, а также другим арт-объектам. Видео с результатами эксперимента Иванов разместил в своих соцсетях.
Первая скульптура, которая "ожила" в видео, — это известный арт-объект «Дементор» на фасаде дома № 6. Существо из вселенной Гарри Поттера спускается со стены и угрожающе рычит на оператора. Затем, на видео появляется мальчик-булочник, который насвистывает, привлекая внимание к своему товару.
Не менее интересной стала сцена с художником Маковским, который, продолжая работу над картиной, издает задумчивые звуки. Завершает видео забавная сцена: неизвестный мужчина в сапогах "крадет" пуд соли и башмаки с постамента, при этом закадровый голос комментирует: "А часики тикают, они не стоят. Воровская жизнь нелегкая, но ее надо придерживаться".
Ранее видеограф Иванов также "оживил" статуи на Покровке.
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