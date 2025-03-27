17 протоколов составили на 21-летнего водителя за гонки на Волжской набережной Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя Mercedes, устроившего опасное вождение на улицах Нижнего Новгорода. Молодому человеку 21 год, в его отношении составлено 17 административных протоколов.

По данным ГУ МВД в Нижегородской области, иномарку тормознули около 19:45 29 марта на Волжской набережной. Поводом для остановки послужило видео, ранее опубликованное в интернете, на котором водитель демонстрирует опасное вождение в городской черте.

За рулем находился 21-летний молодой человек, неоднократно нарушивший правила дорожного движения. В результате проверки в отношении нарушителя было составлено 17 административных протоколов.

Из них 12 протоколов — по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), 1 — по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление автомобилем с неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена), 1 — по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности), 1 — по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), 1 — по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований дорожных знаков и разметки) и 1 — по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления).

Автомобиль нарушителя был эвакуирован и помещен на специализированную стоянку.

В настоящее время материалы направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.