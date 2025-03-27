Нижегородских рыбаков вновь предупредили о запрете выхода на лед

Нижегородским рыбакам вновь напомнили, что сезон зимней рыбалки в регионе завершен.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области, запрещается выходить на тонкий лед. Кроме того, рыбаков призвали подумать о собственном здоровье.
Напомним, что в марте в Нижегородской области установилась теплая погода.
Ранее в регионе в этом месяце произошло сразу несколько случаев спасения рыбаков: в Воротынце, в Сокольском округе, а также в Павловском и Кстовском районах.
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