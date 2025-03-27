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Культура и отдых

"Арсенал" ответил на обвинения Синего Карандаша в краже идеи

31 марта 2025 10:35  [58] Культура и отдых
Арсенал ответил на обвинения Синего Карандаша в краже идеи

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В Волго-Вятском филиале ГМИИ имени А.С. Пушкина прокомментировали обвинения художника Александра Курицына, известного под псевдонимом Синий Карандаш, в адрес музея. Поводом для официального ответа стали публикации Курицына в социальных сетях, в которых он заявил, что концепция выставки "Свой город" (18+) была заимствована у него без указания авторства.

Руководитель филиала Александр Комаров рассказал редакции НИА "Нижний Новгород", что Курицын действительно участвовал в подготовке проекта, когда еще работал в музее. В 2024 году команда Волго-Вятского филиала разрабатывала выставку под рабочим названием "Чувства к городу". В рамках этой инициативы Курицын занимался работой с пленочным архивом нижегородского фотохудожника Алика Якубовича, а также участвовал в подаче гранта и фандрайзинге наравне с другими сотрудниками.

Однако, по словам Комарова, в запланированные сроки выставку не открыли: проект был приостановлен для доработки. К моменту, когда руководство филиала приняло решение отложить реализацию, Курицын уже не числился в штате музея — он уволился в ноябре 2023 года.

В январе 2025 года команда музея и сам Алик Якубович разработали новую концепцию, которая, как подчеркивается, отличается от первоначальной. Именно на её основе была создана выставка "Свой город". По словам Комарова, это самостоятельный проект, наполненный другими смыслами и более соответствующий миссии филиала.

"Это новая выставка, наполненная другими смыслами и выстроенная в иной концепции, к которой Александр Курицын, увы, не имеет отношения", — отметил директор филиала.

Ранее Курицын утверждал, что идея выставки принадлежит ему, и он потратил два года на ее подготовку, включая работу с архивами Мультимедиа Арт Музея в Москве. Художник выразил разочарование отсутствием признания его вклада и назвал ситуацию "стыдом и судом".

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Теги:
Арсенал Выставка Искусство
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