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Санкт-Петербургский театр "Мастерская" покажет в Нижнем Новгороде три спектакля

31 марта 2025 10:46  [2] Афиша
Санкт-Петербургский театр Мастерская покажет в Нижнем Новгороде три спектакля

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского государственного театра "Мастерская"

Гастроли Санкт-Петербургского государственного театра "Мастерская" пройдут на сцене нижегородского ТЮЗа в рамках проекта "Большие гастроли" с 3 по 5 апреля.

"Ромео и Джульетта" (16+)

Трагедия Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака

Спектакль выполнен в черно-белой графике и построен на контрастах — визуальных, динамических, психологических. По замыслу режиссёра, художественного руководителя "Мастерской" Григория Козлова, и любовь, и вражда могут превращать людей в зверей, а за ошибки старших расплачиваются дети. Постановка была выдвинута на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит" (2021) в номинации "Лучший спектакль на большой сцене".

Режиссёр: Григорий Козлов — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии России и премии "Золотая Маска", профессор РГИСИ.

"Турандот" (16+)

Рэп-сказка по пьесе Карло Гоцци

Принцесса Турандот — героиня, борющаяся за свою свободу. Только Калаф, изгнанный принц, видит в ней не только силу, но и уязвимость. Он не сражается с ней, а принимает её правила игры. Постепенно герои открывают для себя новые чувства — любовь, нежность, заботу.

При этом спектакль остаётся комедией — с элементами буффонады, танцами и музыкальными номерами. Постановка адресована молодым зрителям и исследует темы юности, свободы и самоопределения.

Режиссёр: Галина Бызгу — театральный режиссёр, поставившая более 60 спектаклей, старший преподаватель кафедры режиссуры РГИСИ, лауреат премии "Золотой софит" и международных театральных фестивалей.

По словам режиссёра, работа над спектаклем стала для студентов театра возможностью поэкспериментировать с формой. Постановка включает элементы постапокалипсиса, комедии масок и рэпа — каждый актёр написал собственные тексты, что добавило спектаклю импровизационной свободы.

Спектакль существует уже почти 10 лет и продолжает меняться вместе с актёрами. По словам Бызгу, это "театр радости", в котором сохраняется живое взаимодействие с публикой.

"Довлатов. P.P.S." (16+)

Постановка по прозе Сергея Довлатова

Спектакль собран из новелл писателя, в которых юмористические эпизоды чередуются с философскими размышлениями. Это история о писателе и его героях, о том, как рождаются тексты и как художник несёт ответственность перед теми, о ком и для кого он пишет.

Режиссёр: Алла Зимина — актриса, режиссёр и доцент кафедры сценической речи. Преподавала на курсах известных театральных педагогов, включая Г.М. Козлова, В.В. Петрова, С.Я. Спивака и других.

Отметим, что Санкт-Петербургский театр "Мастерская" создан в 2010 году. За 15 лет в "Мастерской" поставлено 77 спектаклей по русской, советской и зарубежной классике. Многие из них полюбили зрители и высоко оценило профессиональное сообщество. Театр регулярно собирает награды, включая китайскую One Drama Awards за лучший иностранный спектакль ("Тихий Дон" в 2024 году). Сейчас в труппе театра около 100 актеров (65 из них в труппе, 34 на договорных условиях).

Все актёры и режиссёры — ученики одного Мастера, Григория Михайловича Козлова. Шесть поколений выпускников РГИСИ, живущие под одной крышей "театра-дома", сохраняют энергию поиска и уникальную атмосферу большой студенческой семьи.

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Теги:
Спектакль Театр
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