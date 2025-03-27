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Спорт

Гендиректор "Пари НН" опроверг слухи об увольнении Гончаренко

31 марта 2025 11:08  [123] Спорт
Гендиректор Пари НН опроверг слухи об увольнении Гончаренко

Фото: Александр Воложанин

Генеральный директор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал распространившуюся в сети информацию об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Поводом для его реакции стали публикации в новостных пабликах, появившиеся в выходные. В них утверждалось, что белорусский специалист покинет клуб "в ближайшее время". В качестве причины назывались якобы неудовлетворительные результаты команды и разочарование со стороны руководства. Также сообщалось, что менеджмент клуба считает приглашение Гончаренко ошибкой. При этом источники этих заявлений указаны не были.

Мелик-Гусейнов отверг эти слухи в личном телеграм-канале: "Это вранье. Fake. Не ведитесь на вбросы".

Напомним, что Гончаренко возглавил "Пари НН" в октябре 2024 года. Контракт с белорусом был заключен на два года.

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Теги:
Фейк ФК Пари НН Футбол
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