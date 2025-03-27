Нижегородская область запретила мигрантам работать в нескольких сферах Экономика

В Нижегородской области вводятся ограничения на привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих по трудовым патентам, в отдельных отраслях экономики. Соответствующий указ подписал губернатор региона Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе облправительства 31 марта.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть в апреле 2025 года. Его цель — повысить уровень занятости среди граждан России, создать равные условия на рынке труда, а также укрепить социальную стабильность в регионе.

Согласно указу, ограничения касаются 16 укрупнённых видов экономической деятельности, определённых Общероссийским классификатором (ОК 029-2014). В частности, иностранные работники не смогут быть заняты в сферах курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других.

По данным за 2024 год, количество мигрантов, трудившихся по патентам в затронутых сферах, составляло менее 10% от общего числа выданных патентов в регионе.

Работодателям даётся трёхмесячный переходный период с момента вступления указа в силу, чтобы скорректировать численность иностранных работников и адаптировать кадровую политику в соответствии с новыми требованиями.

При этом полное ограничение на труд мигрантов не вводится. Иностранные граждане по-прежнему смогут работать в секторах с высокой потребностью в рабочей силе — таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей, а также обслуживание зданий и территорий.

Изменения были согласованы с участниками трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, профильными министерствами, фондами и профсоюзами Нижегородской области.

Власти региона рекомендуют работодателям заранее учесть новые условия при планировании своей деятельности.

Ранее сообщалось, что число выдворенных из Нижегородской области мигрантов увеличилось на 76%.