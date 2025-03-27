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Экономика

Жалоба нижегородки привела к штрафам для двух микрокредитных организаций

31 марта 2025 14:14  [187] Экономика
Жалоба нижегородки привела к штрафам для двух микрокредитных организаций

Две микрокредитные организации в Нижегородской области оштрафованы за нарушение законодательства при возврате просроченной задолженности. Основанием для проверки послужил сюжет местного телеканала, в котором рассказывалось о неправомерных действиях в отношении жительницы Ковернинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Сотрудники отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления ФССП России по Нижегородской области провели проверку и выяснили, что женщине, а также третьим лицам поступали телефонные звонки и смс-сообщения от неизвестных лиц. Эти действия нарушали требования Федерального закона № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

В рамках административного расследования были направлены запросы в более чем 40 кредитных, микрофинансовых и коллекторских организаций. В результате установлено, что две микрофинансовые компании привлекли третьих лиц для взаимодействия с должницей по агентским договорам.

Однако, как показала проверка, такие действия были незаконны: между организациями и гражданкой не заключалось соглашение об альтернативных способах взаимодействия, а также отсутствовало надлежащее уведомление со стороны кредиторов.

По итогам расследования в отношении обеих организаций составлены протоколы по статье 14.57 КоАП РФ — "Нарушение общих требований при осуществлении взаимодействия с должником". Каждая из компаний оштрафована на 100 тысяч рублей.

Постановления вступили в законную силу, жалоб на них не поступало.

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Теги:
Жалобы Финансы ФССП
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