Ученые ННГУ протестируют мемристоры на устойчивость к космической радиации Наука

Фото: пресс-служба ННГУ

Научная команда Нижегородского университета имени Лобачевского (ННГУ) проверит работоспособность мемристоров — перспективных микроэлектронных компонентов — в условиях космического пространства. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Модуль с мемристивными устройствами будет установлен на борту исследовательского спутника "Лобачевский", запуск которого в формате CubeSat 16U запланирован на лето 2025 года. Проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям.

Во время миссии исследователи оценят устойчивость мемристоров к воздействию космического излучения, стабильность управления модулем с Земли, а также качество обработки и передачи данных.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории стохастических мультистабильных систем Научно-образовательного центра "Физика твердотельных наноструктур" ННГУ Сергея Щаникова, мемристоры открывают новые возможности для создания автономных вычислительных систем.

"На их основе можно разрабатывать нейроморфные устройства, способные самостоятельно регистрировать и обрабатывать информацию без участия оператора. Это особенно перспективно для систем компьютерного зрения", — отметил он.

В университете также разрабатывается специальное программное обеспечение, которое позволит интегрировать мемристивные элементы в бортовые вычислители, включая беспилотные аппараты.

Как подчеркнул директор НОЦ "Физика твердотельных наноструктур" Алексей Михайлов, технологии на базе мемристоров могут использоваться для создания нейроинтерфейсов, управляемых силой мысли. Это особенно актуально для дистанционного управления в сложных условиях.

Параллельно с космическими экспериментами ведётся разработка импульсной нейросети для задач управления в атомной отрасли. Ключевой элемент этой системы — модуль обработки сигналов на мемристорах.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что спутник "Лобачевский" готовят к запуску на орбиту в 2025 году.