Нижегородцы смогут бесплатно проверить точность тонометров 4-7 апреля Общество

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Жители Нижегородской области получат возможность бесплатно проверить точность своих домашних тонометров. Это станет возможным в рамках всероссийской акции Росстандарта "Будь уверен! Будь здоров!", которая пройдёт при поддержке правительства региона, думы Нижнего Новгорода и администрации Дзержинска.

Акция состоится с 4 по 7 апреля 2025 года. Проверку приборов организуют в 13 специализированных пунктах, которые откроются не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске, Кстове, Павлове и Арзамасе.

Как пояснили организаторы, мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья и направлено на повышение информированности граждан о важности точных измерений артериального давления. По итогам аналогичной акции в 2024 году выяснилось, что свыше 10% проверенных приборов показывали недостоверные данные, что могло привести к неправильной оценке состояния здоровья.

В Нижегородском центре стандартизации, метрологии и испытаний подчеркнули, что точность измерения давления — это не просто вопрос удобства, а важный аспект сохранения здоровья. Ошибочные показания могут как скрыть первые признаки сердечно-сосудистых заболеваний, так и вызвать излишнюю тревогу.

В региональном минздраве напомнили, что болезни сердца и сосудов остаются одной из основных причин смертности в мире. Участие нижегородцев в акции по проверке тонометров — это вклад в общее дело по борьбе с этими заболеваниями. Эта работа ведётся в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Каждому участнику акции вручат памятку с рекомендациями по правильному измерению давления. А на тонометры, прошедшие проверку, наклеят специальный стикер "Я точный!" с датой проведения процедуры.

Пункты проверки будут работать с 09:00 до 17:00, в ряде локаций — до 16:00. В этом году, по просьбам жителей, число площадок в Нижнем Новгороде увеличено. Среди них — ДК ГАЗ, территориальные общественные самоуправления, павильон "Планета ЗОЖ" в парке "Швейцария" и другие. В остальных городах области проверку можно будет пройти в филиалах Нижегородского ЦСМ и общественных пространствах.

Для получения дополнительной информации можно обратиться на горячую линию Нижегородского центра стандартизации, метрологии и испытаний: 8 800 200 22 14. Звонки принимаются ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 17:00.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он объединяет задачи, ранее входившие в нацпроект "Здравоохранение", и направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году.

В рамках проекта планируется модернизация поликлиник, амбулаторий и ФАПов, привлечение новых специалистов, развитие профилактики и диагностики хронических заболеваний, улучшение экстренной помощи и реабилитации, а также внедрение цифровых решений и создание сети национальных исследовательских центров.