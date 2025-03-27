Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2025 14:46  [90] В Нижнем Новгороде во второй раз пройдет Форум Рея для будущих родителей
31 марта 2025 14:37  [90] В каких сферах нельзя работать мигрантам с патентами в Нижегородской области
31 марта 2025 14:30  [109] Инвестора ищут для "Охотничьего домика" под Выксой
31 марта 2025 13:22  [342] Нижегородцам рассказали, когда менять резину на летнюю в 2025 году
31 марта 2025 13:10  [306] Нижегородцы смогут бесплатно проверить точность тонометров 4-7 апреля
31 марта 2025 12:55  [213] Жители Нижнего Новгорода снова жалуются на неприятные запахи
31 марта 2025 12:31  [163] Вакцину от клещевого энцефалита купят для Нижегородской области за 6 млн рублей
31 марта 2025 12:10  [210] Нижегородкам рассказали о важности скрининга новорожденных
31 марта 2025 11:52  [231] Почти 41 млн рублей направят на ремонт Канавинского моста
31 марта 2025 11:46  [152] Как создать атмосферу праздника с помощью фуршетного меню
Общество

В Нижнем Новгороде во второй раз пройдет Форум Рея для будущих родителей

31 марта 2025 14:46  [90] Общество
В Нижнем Новгороде во второй раз пройдет Форум Рея для будущих родителей

Фото: организаторы фестиваля

Федеральный социальный проект Форум Рея (6+) вновь приглашает на свою площадку нижегородцев, которые планируют стать родителями. 12 апреля в культурном центре "Рекорд" соберутся ведущие врачи и эксперты, которые расскажут все, что нужно знать о подготовке к беременности и рождении здорового малыша.

Форум Рея в регионе проходит во второй. В этом году мероприятие получило поддержку не только министерства здравоохранения Нижегородской области, но и АНО "Институт демографического развития". Вход бесплатный для всех желающих.

Планирование ребенка – важный и ответственный шаг для каждой семьи. Будущие родители сталкиваются с множеством вопросов: с чего начать, какие анализы сдать, как планировать беременность при сложных медицинских диагнозах, что делать, если что-то идет не так.

Форум Рея – это федеральный социальный проект, который помогает разобраться во всех этих вопросах. Это первое в России мероприятие о репродуктивном здоровье, рассчитанное на обычных людей, а не на врачей. Организаторы – команда медиа-проекта Reya.media и АНО "Женское здоровье".

"В прошлом году министерство увидело большой потенциал Форума Рея, который помогает государству в решении одного из самых главных вопросов - сохранении репродуктивного здоровья россиян, - говорит о роли проекта заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Галина Николаевна Карпова, – Поэтому мы вновь выступаем с поддержкой этого проекта. Каждая семья должна быть осведомлена о современных методах планирования семьи, диагностики и лечения бесплодия. Благодаря Форуму "Рея" будущие родители получают доступ к качественной информации и профессиональной помощи для успешной подготовки к беременности".

На Форуме Рея будут представлены стенды ведущих клиник и медицинских центров Нижнего Новгорода. Для участников форума доступны бесплатные консультации со специалистами: это уникальная возможность всего лишь за один день пообщаться с врачами разного профиля (гинекологами, репродуктологами, эндокринологами, генетиками и другими), обсудить индивидуальные случаи, получить второе мнение по поводу сложных ситуаций.

Также участников форума ждут лекции и круглые столы по самым актуальным вопросам: какие анализы нужны женщине и мужчине, что делать, если долго не получается зачать ребенка, как воспользоваться программами ЭКО, донорства, суррогатного материнства. Каждый участник сможет напрямую задать свой вопрос "звездным" спикерам. В качестве специального гостя приглашена руководитель образовательного центра "Бесплодный брак и ВРТ" им. Ф. Паулсена-старшего, начальник контроля качества ВРТ ФГБУ "НИИЦ АГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ", д.м.н., профессор Марина Шахова. Амбассадором форума в Нижнем Новгороде и спикером выступит руководитель проекта "800 добрых дел" Екатерина Чудакова.

"Форум "РЕЯ" — это не просто площадка для обмена знаниями, а реальный инструмент, помогающий людям осознанно прийти к родительству. Для нас как организации, работающей над демографическим развитием, такие инициативы особенно важны", – комментирует директор АНО "Институт демографического развития" Евгений Журавлев.

Партнеры форума подготовили для участников полезные подарки: сертификаты на медицинские услуги, книги о планировании семьи и здоровье. Розыгрыши будут проходить на площадке Форума Рея в течение всего дня.

"Нижний Новгород – это особенный город для нашего проекта: именно здесь в 2024 году мы впервые провели региональный Форум Рея (до этого мероприятие было только в Москве), – рассказывает СЕО медиа о женском здоровье Reya.media и Форума Рея Татьяна Печурко. – Нижегородцы настолько тепло приняли наш проект, что мы приняли решение расширять географию. С тех пор Форум Рея прошел в Казани, Краснодаре, Екатеринбурге. И вот 12 апреля 2025 года мы вновь возвращаемся в Нижний Новгород и готовы предложить жителям города, задумывающимся о родительстве, еще больше актуальной и важной информации. На форуме "Рея" каждый участник сможет пообщаться с врачами, сравнить подходы разных клиник и выбрать ту, которая больше всего отвечает его задачам. Мы показываем парам, которые мечтают о ребенке, что есть разные пути к родительству и при грамотном подходе мечта обязательно воплотится в реальность!"

Участие в мероприятии бесплатное после регистрации на официальном сайте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Рождаемость Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph