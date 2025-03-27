В Нижнем Новгороде во второй раз пройдет Форум Рея для будущих родителей Общество

Фото: организаторы фестиваля

Федеральный социальный проект Форум Рея (6+) вновь приглашает на свою площадку нижегородцев, которые планируют стать родителями. 12 апреля в культурном центре "Рекорд" соберутся ведущие врачи и эксперты, которые расскажут все, что нужно знать о подготовке к беременности и рождении здорового малыша.

Форум Рея в регионе проходит во второй. В этом году мероприятие получило поддержку не только министерства здравоохранения Нижегородской области, но и АНО "Институт демографического развития". Вход бесплатный для всех желающих.

Планирование ребенка – важный и ответственный шаг для каждой семьи. Будущие родители сталкиваются с множеством вопросов: с чего начать, какие анализы сдать, как планировать беременность при сложных медицинских диагнозах, что делать, если что-то идет не так.

Форум Рея – это федеральный социальный проект, который помогает разобраться во всех этих вопросах. Это первое в России мероприятие о репродуктивном здоровье, рассчитанное на обычных людей, а не на врачей. Организаторы – команда медиа-проекта Reya.media и АНО "Женское здоровье".

"В прошлом году министерство увидело большой потенциал Форума Рея, который помогает государству в решении одного из самых главных вопросов - сохранении репродуктивного здоровья россиян, - говорит о роли проекта заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Галина Николаевна Карпова, – Поэтому мы вновь выступаем с поддержкой этого проекта. Каждая семья должна быть осведомлена о современных методах планирования семьи, диагностики и лечения бесплодия. Благодаря Форуму "Рея" будущие родители получают доступ к качественной информации и профессиональной помощи для успешной подготовки к беременности".

На Форуме Рея будут представлены стенды ведущих клиник и медицинских центров Нижнего Новгорода. Для участников форума доступны бесплатные консультации со специалистами: это уникальная возможность всего лишь за один день пообщаться с врачами разного профиля (гинекологами, репродуктологами, эндокринологами, генетиками и другими), обсудить индивидуальные случаи, получить второе мнение по поводу сложных ситуаций.

Также участников форума ждут лекции и круглые столы по самым актуальным вопросам: какие анализы нужны женщине и мужчине, что делать, если долго не получается зачать ребенка, как воспользоваться программами ЭКО, донорства, суррогатного материнства. Каждый участник сможет напрямую задать свой вопрос "звездным" спикерам. В качестве специального гостя приглашена руководитель образовательного центра "Бесплодный брак и ВРТ" им. Ф. Паулсена-старшего, начальник контроля качества ВРТ ФГБУ "НИИЦ АГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ", д.м.н., профессор Марина Шахова. Амбассадором форума в Нижнем Новгороде и спикером выступит руководитель проекта "800 добрых дел" Екатерина Чудакова.

"Форум "РЕЯ" — это не просто площадка для обмена знаниями, а реальный инструмент, помогающий людям осознанно прийти к родительству. Для нас как организации, работающей над демографическим развитием, такие инициативы особенно важны", – комментирует директор АНО "Институт демографического развития" Евгений Журавлев.

Партнеры форума подготовили для участников полезные подарки: сертификаты на медицинские услуги, книги о планировании семьи и здоровье. Розыгрыши будут проходить на площадке Форума Рея в течение всего дня.

"Нижний Новгород – это особенный город для нашего проекта: именно здесь в 2024 году мы впервые провели региональный Форум Рея (до этого мероприятие было только в Москве), – рассказывает СЕО медиа о женском здоровье Reya.media и Форума Рея Татьяна Печурко. – Нижегородцы настолько тепло приняли наш проект, что мы приняли решение расширять географию. С тех пор Форум Рея прошел в Казани, Краснодаре, Екатеринбурге. И вот 12 апреля 2025 года мы вновь возвращаемся в Нижний Новгород и готовы предложить жителям города, задумывающимся о родительстве, еще больше актуальной и важной информации. На форуме "Рея" каждый участник сможет пообщаться с врачами, сравнить подходы разных клиник и выбрать ту, которая больше всего отвечает его задачам. Мы показываем парам, которые мечтают о ребенке, что есть разные пути к родительству и при грамотном подходе мечта обязательно воплотится в реальность!"

Участие в мероприятии бесплатное после регистрации на официальном сайте.