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Культура и отдых

Владимир Кристовский из Uma2rman озвучил ролик о Нижнем Новгороде

31 марта 2025 19:00  [106] Культура и отдых
Владимир Кристовский Uma2rman из озвучил ролик о Нижнем Новгороде

Фото: АНО "Центр 800"

В рамках продолжающейся информационной кампании о Нижнем Новгороде опубликован новый видеоролик под названием "У нас всё по-настоящему". Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Новая работа стала продолжением предыдущих кампаний — "Быть, а не казаться" (2021 год) и "Нижний Новгород — 100% настоящая Россия".

По словам организаторов, основная цель проекта — сформировать устойчивое восприятие города через последовательный визуальный и смысловой нарратив.

Ролик совмещает элементы экскурсионного гида и художественного высказывания. Завершающая сцена снята одним кадром и длится около 30 секунд.

Видео озвучено в двух версиях. В одной звучит голос музыканта Владимира Кристовского (Uma2rman), в другой — главного тренера хоккейного клуба "Торпедо" Игоря Ларионова. Оба они имеют прямое отношение к городу.

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Теги:
Нижний Новгород Туризм
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