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Общество

25 юных нижегородцев представят свои инновационные проекты в финале Всероссийского конкурса "Большие вызовы"

31 марта 2025 15:42  [72] Общество
25 юных нижегородцев представят свои инновационные проекты в финале Всероссийского конкурса Большие вызовы

Фото: центр "Вега"

25 юных нижегородцев представят свои инновационные проекты в финале Всероссийского конкурса «Большие вызовы». Об этом стало известно 28 марта по итогам проведения регионального этапа состязания на площадке Анкудиновской средней школы.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов проводится в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, «Большие вызовы» – это состязание научно-технологических проектов школьников и студентов, которые занимаются научной и исследовательской деятельностью. В этом году конкурс проводился уже в десятый раз.

Жители региона направили на конкурс всего около 250 заявок. По итогам отборов на областной этап состязания вышли 184 человека.

Участники представили проекты по 12 тематическим направлениям – агропромышленные технологии и биотехнологии, беспилотные и логистические системы, использование искусственного интеллекта, генетика и биомедицина, космические технологии, освоение Арктики и Мирового океана и другим.

«Участие в таких масштабных проектах – основа для построения успешного образовательного и профессионального пути. Очень здорово, что среди юных нижегородцев так много тех, кто увлечен наукой и хочет изменить окружающий мир к лучшему. Способность рассуждать о глобальных вопросах, находить решения и уверенно презентовать свои идеи перед широкой аудиторией – это то, что делает из юношей и девушек настоящих лидеров общества!» – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков. 

Участники областного этапа «Больших вызовов» рассказали о своих инициативах.

«Я рассматривал перспективы развития левитации для мира. Узнал, где уже сейчас такое явление используется и как можно его применить в будущем. В итоге моих исследований создал «Левитрон» как образец левитации. У меня получилось так, что магнит не касался опоры. Я считаю, что для себя я – победитель!» – поделился ученик 9-го класса средней школы № 3 Богородского округа Даниил Ефремов.

Заключительный этап «Больших вызовов» пройдет с 10 апреля по 15 мая и будет включать в себя два тура: выполнение заданий от экспертных комиссий и индивидуальное собеседование. Победители конкурса получат возможность принять участие в научно-технологической образовательной программе «Большие вызовы», реализуемой образовательным центром «Сириус».
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

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Теги:
Дети Нацпроект Образование
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