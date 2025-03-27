Нижний Новгород направил очередную группу добровольцев в зону СВО Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Из Нижнего Новгорода в зону специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Об этом сообщили в Доме народного единства.

В Нижегородскую область прибывают военнослужащие из разных регионов страны, чтобы заключить контракт и пройти боевое слаживание перед отправкой.

Например, житель Оренбурга отметил, что с 2014 года сражается на Донбассе с нацистами. Мужчина принимал участие в освобождении Соледара. Военнослужащий говорит, что не может оставаться в стороне.

Еще один доброволец, который отправился на СВО, является строителем из Санкт-Петербурга. Он рассказал, что уже проходил службу в должности военного медика. Также с нацистами сражаются и два его племянника.

Доброволец высказал убежденность, что победа будет за Россией, поскольку идет сражение за правду, а все добровольцы поддерживают друг друга.

Координационный центр при нижегородском Доме народного единства обеспечивает организацию отправки добровольцев, а также выдачу дополнительного снаряжения.

Напомним, государство оказывает военнослужащим и их семьям широкую поддержку: от ежемесячных выплат и социальных льгот до земельных сертификатов. Так, каждому контрактнику полагается участок в 10 соток в Нижегородской области, воспользоваться которым можно спустя два года. Также действует система военных социальных контрактов, предусматривающая ежемесячную помощь на каждого ребенка, льготы по ЖКХ и другие меры поддержки.

Подробности о заключении контракта, условиях службы и предоставляемом снаряжении доступны по телефону 8 800-10-17-017 или на сайте служунн.рф.