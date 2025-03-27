Представители около 30 производителей БАС приняли участие в стратегической сессии по развитию отрасли в регионе Экономика

Фото: Кира Мишина

Представители власти и бизнеса приняли участие в стратегической сессии, посвященной развитию отрасли беспилотных авиационных систем в Нижегородской области. Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» на площадке технопарка «Анкудиновка».

«Отрасль беспилотной авиации на сегодняшний день активно формируется. У производителей и потенциальных потребителей есть ряд вопросов относительно производства дронов и комплектующих для них, правовых аспектов применения БАС, подготовки кадров. Индустрия крайне интересная и перспективная, поэтому с привлечением федеральных коллег мы стремимся сформировать решения по каждому из направлений», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Участие в мероприятии приняли около 140 человек: представители органов исполнительной власти региона, в том числе заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, представители Минпромторга России, около 30 компаний-производителей беспилотных авиационных систем, образовательных учреждений Нижегородской области, а также АНО «Платформа НТИ», ассоциации «Аэронекст», ООО «БАС», ФГБУ «ВНИИР».

«На данный момент в области уже действует более 15 компаний, занимающихся производством беспилотников, комплектующих для них, а также разработкой программного обеспечения. Мы создаем условия для изготовителей БАС – организовали профильный научно-производственный центр, получили аккредитацию Минпромторга России. Также работаем над подготовкой кадров – в 2024 году начали действовать 17 специализированных классов в общеобразовательных школах и центр подготовки на базе Борского губернского колледжа», – рассказал Андрей Саносян.

Организаторами мероприятия выступили АНО «НПЦ БАС Нижегородской области» и АНО «Горький Тех» под руководством советника губернатора по развитию БАС Константина Шадрина и при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По словам Константина Шадрина, уже больше года в нашей стране реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

«В ходе стратегической сессии участники обсудили ряд ключевых вопросов, включая взаимодействие органов исполнительной власти с представителями отрасли, рассмотрели перспективные направления развития беспилотной авиации, актуализировали необходимые меры поддержки, как финансовые, так и нефинансовые. Определили согласованную позицию участников по целям и задачам на 2025 год», – сказал Константин Шадрин.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что нижегородские беспилотники используются в сельском и лесном хозяйстве, экологическом контроле и кадастровых работах.

«Перед нами как перед региональным куратором нацпроекта «Беспилотные авиационные технологии» стоит задача определить сферы использования, привлечь федеральные и при необходимости разработать региональные меры поддержки производителей беспилотников. Так, по нашей инициативе уже разработан законопроект о снижении налоговых ставок для производителей БАС, также в Фонде развития промышленности Нижегородской области действует специальная программа льготного финансирования для производителей этой категории. Стратегическая сессия помогает выявить текущие потребности потенциальных заказчиков наших производителей. Будем использовать эти данные для выстраивания вектора работы регионального Научно-производственного центра БАС», – рассказал Максим Черкасов.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов подчеркнул, что сегодня необходимо сосредоточиться в том числе на подготовке высококвалифицированных специалистов БАС, чтобы закрепить устойчивое развитие и конкурентоспособность нашего региона в этой сфере.

«В Нижегородской области уже действует центр компетенций по БАС, где проводятся исследования и разработки, я уверен, что мы сможем предложить нашей молодежи новые современные рабочие места и интересную работу в родном регионе, а также привлечь к нам молодежь из других регионов благодаря развитию инновационного кластера по БАС. Несомненно, в этой сфере смогут найти применение своего опыта и участники специальной военной операции», – сказал Евгений Чинцов.

Один из участников стратсессии - учредитель ООО «Регионально-промышленная компания» Андрей Соколов.

«Как разработчики и производители беспилотной авиационной техники мы видим огромный потенциал в использовании аппаратов для решения задач народного хозяйства: от автоматической доставки грузов до мониторинга и обеспечения безопасности. Мы уже пять лет занимаемся этим направлением, патентуем свои разработки и накопили серьёзный опыт. Нам как производителям важно находить новых потребителей нашей продукции. Мероприятия, подобные этому, способствуют решению задачи и открывают новые горизонты для отрасли», – отметил Андрей Соколов.

Напомним, нацпроект «Беспилотные авиационные системы» был разработан по поручению президента Владимира Путина и действует с начала 2024 года. Его реализация будет способствовать созданию условий для производства самых различных типов аппаратов, расширения их применения во всех секторах экономики, в результате чего должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и общества в целом.