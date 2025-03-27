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Общество

Нижегородцы стали призерами Всероссийской олимпиады по немецкому языку, информатике и химии

31 марта 2025 17:49  [73] Общество
Нижегородцы стали призерами Всероссийской олимпиады по немецкому языку, информатике и химии

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские старшеклассники успешно выступили на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, информатике и химии. В копилке региона – уже две победы и шесть призовых мест. Каждая из таких наград дает школьникам возможность поступить без экзаменов в любой российский вуз на те направления обучения, которым соответствует предмет.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, заключительный этап состязания проводится с 15 марта по 30 апреля.

В финале олимпиады по немецкому языку, который в этом году проходил в Уфе, победителем стала ученица 10-го класса гимназии № 67 Нижнего Новгорода Диана Лаубган. Призерами стали ученица 9-го класса гимназии №17 Нижнего Новгорода Елизавета Дорожкина и ученица 11-го класса гимназии №1 Нижнего Новгорода Злата Склярова.

«Участие в олимпиаде было, действительно, сложным. Были задания, которые требовали глубоких знаний, и подготовка играла огромную роль. Я посещала подготовительные курсы от «Веги», и это очень помогло мне освоить материал и уверенно подойти к выполнению заданий», – рассказала Диана Лаубган.

К финалу олимпиады по немецкому языку нижегородских школьниц готовила директор регионального центра «Вега» Ирина Зиновьева.

«Это общая победа наших талантливых участниц, преподавателей и родителей. Мы вместе долго работали, готовились и достигли результатов. У нас в центре и сейчас проводят интенсивы для подготовки к заключительному этапу олимпиады. У специалистов «Веги» есть свой метод: мы используем знания и опыт тех, кто уже был на таких соревнованиях», – поделилась Ирина Зиновьева.

Как отметила руководитель учреждения, участие во Всероссийской олимпиаде школьников – это возможность самореализации для детей, развития их талантов и способностей. Проведение состязание позволяет достигать целей, поставленных перед страной в новом национальном проекте «Молодежь и дети».

Финал Всероссийской олимпиады школьников по информатике проходил в образовательном центре «Сириус», в нем приняло участие почти 500 детей из 78 регионов страны.

Высокие результаты показали ученик 8-го класса лицея №3 г. Сарова Андрей Лашкин, ученик 10-го класса лицея № 40 Нижнего Новгорода Тимофей Бацын и ученик 11-го класса школы №103 Нижнего Новгорода Алексей Кокурин. Все трое стали призерами состязания.

Местом проведения заключительного этапа олимпиады по химии стал Новый Уренгой. По итогам состязания ученик 9-го класса школы №39 Дзержинска Андрей Никандров был признан победителем, а ученик 11-го класса школы №12 Сарова Михаил Виноградов – призером.

«Лично мне было нетрудно писать олимпиаду, потому что я хорошо знал теорию и имел опыт решения задач. Если усердно готовиться, то решить олимпиадные задачи не составит труда. Я очень рад, что победил! Долго шёл к этому, постоянно готовился и смог получить свой диплом», – отметил Андрей Никандров.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» начал действовать в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты».

В центре нацпроекта – строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

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Теги:
Нацпроект Образование
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