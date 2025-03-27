28 бесплатных вебинаров о маркировке товаров пройдет на онлайн-платформе "Честный знак" в апреле Экономика

Нижегородские производители и торговые организации могут пройти бесплатное обучение по работе с маркировкой разных групп товаров. В апреле состоится 28 вебинаров. Онлайн-встречи будут посвящены национальной системе маркировки «Честный знак».

«Честный знак» обеспечивает прозрачность движения товаров на всех этапах. Национальная система повышает уровень безопасности потребителей, существенно снижает количество контрафактной продукции и некачественных аналогов. На вебинарах нижегородские производители и торговые организации смогут узнать информацию о технических требованиях системы, а также задать вопросы», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В апреле запланированы вебинары по маркировке товаров легкой промышленности, сладостей и кондитерских изделий, детских товаров, бакалейной продукции, автозапчастей.

Список вебинаров постоянно пополняется, следить за изменениями, а также зарегистрироваться на участие в них можно на сайте.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».