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Экономика

Эксперты прогнозируют рост цен на "вторичку" с 1 апреля из-за ипотеки под 6%

01 апреля 2025 09:37  [53] Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

С 1 апреля в России стартует программа семейной ипотеки на вторичное жильё под 6%. Эксперты рынка недвижимости предполагают, что это может привести к росту цен на квартиры. Они не уверены, что подорожание будет массовым и значительным, но считают его возможным.

Список городов, где можно будет воспользоваться льготной ипотекой, опубликовал "Дом.РФ". В него вошёл 901 населённый пункт почти из всех регионов России. Так, в Нижегородской области в список попали 22 города, за исключением Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Кстова, Выксы и Арзамаса.

Взять ипотеку смогут семьи с ребёнком до шести лет, причём только один раз.

Купить квартиру можно будет в многоквартирных домах, которым не более 20 лет, и которые не признаны аварийными. Это ограничение поможет избежать перегрева рынка в регионах с низким платежеспособным спросом и небольшим количеством подходящих объектов.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков отметил, что влияние программы на рынок будет локальным. Он также отметил, что массовый характер подорожания маловероятен.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский добавил, что программа льготной ипотеки на вторичное жильё является первым массовым опытом в России. Он считает, что ограничения программы могут корректироваться в будущем в зависимости от ситуации на рынке.

Риэлтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с телеканалом "360" также не исключила рост цен на 15-20%. Она связывает это с повышением спроса на жильё из-за снижения ключевой ставки ЦБ и ставок по вкладам. По её мнению, это приведёт к тому, что россияне будут забирать свои сбережения и вкладывать их в недвижимость.

Перескокова отметила, что на стоимость жилья всегда влияют такие факторы, как локация, транспортная доступность и уровень развития инфраструктуры. В регионах, где эти факторы привлекательны, цены на жильё будут расти быстрее.

Таким образом, эксперты считают, что программа льготной ипотеки может привести к локальному росту цен на жильё в регионах, где она будет действовать. Однако массовый и значительный перегрев рынка маловероятен.

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Теги:
Жилье Ипотека Цены
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