В Ленинском районе Нижнего Новгорода к следующему отопительному сезону полностью обновят две котельные Общество

На улицах Завкомовская, 8 и Профинтерна, 7Б будут полностью автоматизированы котельные, а параметры работы оборудования будут выведены на щит котельной «Северная», сообщает ГК «Эн+ Тепло Волга».

В рамках проекта в обеих котельных будут заменены котлы, насосные группы, газораспределительные пункты, электротехническое оборудование и оборудование химводоподготовки. Общий объем вложений составит порядка 47 миллионов рублей. При этом вложения в проекты окупятся благодаря автоматизации процессов, повышению КПД оборудования и экономии энергоносителя.

«Обе котельные были построены в 60-70х годах прошлого века. Оборудование уже отработало свой срок эксплуатации. Для установленных котлов и газораспределительных пунктов было проблематично найти запасные части. В 2023-2024 годах было несколько случаев отказа работы оборудования, когда мы вынуждены были проводить дорогостоящие аварийные работы. К этим котельным у нас подключено порядка тысячи потребителей в 30 многоквартирных домах. Нам важно обеспечить для них бесперебойное теплоснабжение, поэтому был проработан проект полной замены всего оборудования», - рассказал директор ООО «Генерация тепла» (входит в ГК «Эн+ Тепло Волга») Анатолий Сидоренко.

В настоящий момент идет этап проектирования и закупка оборудования. Сразу после окончания отопительного сезона сотрудники ООО «Генерация тепла» и подрядчики приступят к демонтажу оборудования. Помимо повышения надежности и качества обслуживания, модернизация даст и положительный экологический эффект – снизится количество выбросов углекислого газа в атмосферу.

Все работы по установке нового оборудования должны быть выполнены в летний период, а к началу следующего отопительного сезоны котельные уже будут запущены.

В 2026 году в котельной на Завкомовской также запланированы ремонт фасада и кровли здания, а также работы по благоустройству территории.

Котельные обновятся в рамках реализации инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения ГК «Эн+ Тепло Волга.