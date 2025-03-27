Артём Кавинов: "Наша главная задача на всех уровнях власти - работать для людей, ориентируясь на их интересы и запросы" Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В Красных Баках прошло заседание координационной депутатской группы, в котором приняли участие представители партактива и депутатского корпуса «Единой России» 15 муниципальных образований Нижегородской области, входящих в 133 федеральный избирательный округ. Основной темой обсуждения стали текущая повестка, реализация народной программы и подготовка к предстоящей избирательной кампании.

Участники рассмотрели ключевые вопросы, касающиеся реализации инициатив и партийных проектов, направленных на улучшение жизни на территориях, отметили важность создания эффективного диалога с населением для выявления наиболее актуальных проблем и потребностей.

«По поручению губернатора, секретаря регионального отделения партии Глеба Никитина провели первыми в этом году в регионе заседание Координационной депутатской группы. Вместе с главами и депутатами обсудили смысловые линии и задачи нового избирательного цикла. В ходе обсуждений было подчеркнуто, что наша главная задача на всех уровнях власти - работать для людей, ориентируясь на их интересы и запросы», - отметил Артём Кавинов.

То, что 2025 год объявлен в партии Годом муниципального депутата, подчеркивает значимость работы депутатов на местном уровне, отметил руководитель регионального исполнительного комитета НРО партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

«Муниципальные депутаты - это связующее звено между властью и населением. Их работа имеет крайне важное значение, они настоящие знатоки своего родного края и, опираясь на живой опыт и потребности людей, способны предложить эффективные решения, способствуя развитию местного самоуправления и укреплению общества. Поэтому так важно, чтобы реализация нашей партийной повестки формировалась теми, кто непосредственно соприкасается с жизнью на местах», - сказал руководитель исполкома.

Кроме того, в рамках работы координационной депутатской группы Артём Кавинов познакомил участников с проектом по адаптации и социализации возвращающихся домой после боевых действий бойцов и, в первую очередь, инвалидов. Вместе с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» в Нижегородской области Екатериной Генераловой, представителями регионального Центра по адаптивным видам спорта «Парус» рассказал о региональных практиках направления, а также поделился профильными наработками в Президентском совете по спорту и Комиссии по инвалидам СВО при Правительстве РФ.

Параолимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира и Европы, среди которых Анастасия Гонтарь, Даниил Смирнов, Александр Кулигин, Данила Белов, Сергей Матерухин рассказали о важности развития адаптивного спорта.

«Само развитие адаптивного спорта имеет важное социальное значение, особенно сейчас в период СВО. Это некое комьюнити для спортсменов. Паралимпийское движение открыло мне дверь в новую жизнь», - отметила чемпионка и серебряный призер XVI Паралимпийских игр Анастасия Гондарь.

Завершилась встреча мастер-классом по следж-хоккею и футбольной баталией.

«Дети и родители, с которыми еще в 2022 году мы с Федерацией адаптивного хоккея России создавали первую команду в Луганске, наши участники СВО и главы - на одной ледовой площадке. А «горячий» матч параолимпийцев-футболистов и краснобаковских детей-волейболистов под общие овации и поддержку поддал жару встрече. Уверен, спорт - это важный вектор, который поможет ребятам-ветеранам СВО вернуться к полноценной жизни, учиться, создавать семьи», - отметил в свою очередь Артём Кавинов.

Напомним, работа координационных депутатских групп по федеральным избирательным округам направлена на повышение эффективности взаимодействия, координацию деятельности депутатов всех уровней, избранных в пределах одномандатных избирательных округов по выборам в Государственную Думу РФ.