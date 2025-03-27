АПЗ помог приобрести поликлинический аудиометр в больницу №1 Арзамаса Общество

При финансовой поддержке АО "АПЗ" в Арзамасскую горбольницу №1 приобретен поликлинический аудиометр "Интеракустика-226" для проверки слуха.

Аппарат будет применяться в том числе при профилактических осмотрах работников Арзамасского приборостроительного завода.

"Мы обратились к генеральному директору АПЗ Андрею Анатольевичу Капустину, получили одобрение и финансовую помощь, – прокомментировала главный врач больницы №1 Людмила Красникова. – У 1800 работников предприятия труд связан с тем или иным вредным производственным фактором. Для того чтобы установить их отрицательное воздействие на организм, предусмотрены периодические медицинские осмотры, которые проводятся раз в год. Один из часто встречаемых факторов – это шум, и аппаратная диагностика уровня слуха позволит выявить начальные изменения и предотвратить их дальнейшее развитие".

АПЗ выделил около 700 тысяч рублей. Они были направлены на приобретение современного аудиометра, а также на проведение поверки аппарата в специализированной организации. Врач-специалист прошел обучение и уже ведет прием.

"Диагностический аппарат предназначен для проверки слуха определенных групп работников, а также служит для уточнения степени тугоухости пациентов", – прокомментировал врач-оториноларинголог Юрий Букин.

Обследование занимает около 20 минут. При проведении аудиометрии в одно или оба уха пациента подается звуковой сигнал соответствующей частоты (Гц) и интенсивности (дБ). Если сигнал различим – чистый тон или на фоне специально сгенерированного маскирующего шума, пациент нажимает на специальную кнопку. Результаты исследования основываются на четырех разных тестах, что сводит погрешность аудиограмм к минимуму.

После проведения обследования врач распечатывает и расшифровывает аудиограмму – график, отражающий особенности слуха пациента. Возможна запись как на цифровой, так и на бумажный носитель.

По отзывам доктора, аппарат удобен в использовании, позволяет выявить нарушения слуха на ранних стадиях. Ежедневно аудиометрию в больнице №1 проходят 4-5 пациентов.

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Артур Баранов