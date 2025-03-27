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Общество

Сокольский водоканал оштрафован почти на 1 млн рублей за загрязнение Волги

01 апреля 2025 13:15  [126] Общество
Сокольский водоканал оштрафован почти на 1 млн рублей за загрязнение Волги

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Муниципальное предприятие "Водоканал" городского округа Сокольский выплатит более 940 тысяч рублей за нанесённый ущерб реке Волге. Соответствующее решение приняли Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд, поддержав позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Основанием для иска стала плановая проверка, проведённая на предприятии в 2023 году. Инспекторы зафиксировали многочисленные нарушения экологического законодательства, в том числе в сфере охраны водных ресурсов.

Отбор проб сточных вод показал превышение предельно допустимых концентраций по нескольким загрязняющим веществам. Также анализ воды в Волге ниже точки сброса сточных вод подтвердил негативное влияние деятельности водоканала на водоём.

Несмотря на установленные факты, предприятие отказалось добровольно компенсировать нанесённый природе вред. В связи с этим надзорный орган обратился в суд.

Судебные инстанции признали доводы водоканала необоснованными и постановили взыскать ущерб в полном объёме. Решение вступило в законную силу.

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Теги:
Водоканал Росприроднадзор Экология
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