Сокольский водоканал оштрафован почти на 1 млн рублей за загрязнение Волги Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Муниципальное предприятие "Водоканал" городского округа Сокольский выплатит более 940 тысяч рублей за нанесённый ущерб реке Волге. Соответствующее решение приняли Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд, поддержав позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Основанием для иска стала плановая проверка, проведённая на предприятии в 2023 году. Инспекторы зафиксировали многочисленные нарушения экологического законодательства, в том числе в сфере охраны водных ресурсов.

Отбор проб сточных вод показал превышение предельно допустимых концентраций по нескольким загрязняющим веществам. Также анализ воды в Волге ниже точки сброса сточных вод подтвердил негативное влияние деятельности водоканала на водоём.

Несмотря на установленные факты, предприятие отказалось добровольно компенсировать нанесённый природе вред. В связи с этим надзорный орган обратился в суд.

Судебные инстанции признали доводы водоканала необоснованными и постановили взыскать ущерб в полном объёме. Решение вступило в законную силу.