Первый туристический поезд запустили из Нижнего Новгорода во Фролищи Культура и отдых

Горьковская железная дорога впервые организовала туристический маршрут по направлению Нижний Новгород – Фролищи. Первый поезд отправится в рейс 6 апреля 2025 года. Проект реализуется совместно с АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиров будет обслуживать комфортабельный рельсовый автобус модели РА-2. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 10:05, прибытие в рабочий посёлок Фролищи — в 11:50. Обратный рейс стартует в 14:30, в Нижний Новгород поезд вернётся в 16:02.

По словам начальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергея Дорофеевского, открытие новых туристических направлений помогает жителям и гостям региона лучше узнать потенциал малых территорий. Он отметил, что только за первые два месяца 2025 года пригородными туристическими поездами в Нижегородской области воспользовались свыше 9 тысяч человек — это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажиры маршрута смогут не только насладиться природными пейзажами, но и посетить Свято-Успенскую Фролищеву пустынь — действующий мужской монастырь, признанный памятником архитектуры федерального значения.

Также сообщается, что с 30 марта 2025 года сократилось время в пути для пригородных поездов, курсирующих между Фролищами, Ильино и Нижним Новгородом. Сокращение составило от 4 до 8 минут. Это стало возможным благодаря капитальному ремонту путей на участке Инженерная – Великое Озеро.