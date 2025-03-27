Деятелям культуры Нижегородской области впервые присвоены региональные звания Культура и отдых

Фото: минкульт Нижегородской области

В Нижегородской области состоялось празднование Дня работника культуры и Всемирного Дня театра. В рамках церемонии награждения впервые были присвоены звания «Заслуженный деятель искусств Нижегородской области» и «Заслуженный работник культуры Нижегородской области». Об этом сообщает министерство культуры региона.

Церемония награждения прошла в концертном пакгаузе. В ней приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, главный советник губернатора Нижегородской области Сергей Горин.

«Культура – это живое сердце Нижегородского края, а люди, работающие в этой сфере, поддерживают его биение. Особые слова благодарности - нашим театральным коллективам. Их мастерство превращает каждую постановку в событие, а зрительский опыт – в незабываемые эмоции. Мы видим и ценим ежедневный труд педагогов, воспитывающих новые таланты, музейных работников, сохраняющих наше наследие, библиотекарей, создающих современные интеллектуальные пространства. Правительство области и депутаты Законодательного собрания будут и дальше поддерживать отрасль, создавать условия для творческой реализации, потому что инвестиции в культуру – это инвестиции в будущее нашего региона», - отметил Евгений Люлин.

За большой вклад в реализацию творческих и социально-культурных проектов в Нижегородском регионе, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, почетной грамотой Законодательного собрания награждена преподаватель детской школы искусств №9 имени А.Д. Улыбышева Елена Курлова, а благодарность председателя Законодательного собрания Нижегородской области получила заведующая отделом музея Балахнинского музейного историко-художественного комплекса Наталья Волынцева.

За значительный вклад в развитие культуры и искусства Нижегородской области звание «Заслуженный деятель искусств Нижегородской области» было присвоено члену Нижегородского отделения Союза художников России Сергею Квачу, художнику-графику, члену нижегородского отделения Союза художников России Светлане Пригоршневой, артисту Нижегородского театра комедии Игорю Смеловскому, артисту Дзержинского театра драмы Игорю Тарасову. Звание «Заслуженный работник культуры Нижегородской области» присвоено старшему научному сотруднику Русского музея фотографии Вере Тарасовой, преподавателю нижегородской детской музыкальной школы №12 имени П.И. Чайковского Ларисе Филиной, начальнику парикмахерского цеха Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Маргарите Беляковой, репетитору по вокалу Дворца культуры имени И.И. Лепсе города Выкса Владиславу Биткину.

«Награды очень важные и статусные. Впервые были присвоены звания «Заслуженный деятель искусств Нижегородской области» и «Заслуженный работник культуры Нижегородской области». А еще вручены благодарности министерства культуры Российской Федерации, законодательного собрания региона, губернатора и правительства Нижегородской области. Каждая из этих наград — заслуженный результат многолетнего созидательного труда отдельных работников и целых коллективов. В нашем регионе в учреждениях культуры работает более 10,5 тысячи человек. Высокие показатели реализации нацпроекта «Культура», успехи в работе по программе «Пушкинская карта», поддержанные Президентским фондом культурных инициатив проекты — это во многом их заслуга», - считает министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Также за большой вклад в патриотическое просвещение граждан и воспитание молодежи, развитие российской культуры и местных исторических традиций почетное звание «Лауреат премии Минина и Пожарского 2024» получила член Союза журналистов России Ольга Наумова.

Состоялось вручение главной театральной награды Нижегородской области - премии имени Н.И. Собольщикова-Самарина. Ее получили заслуженный артист Российской Федерации, артист Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького Александр Сучков, артист Нижегородского государственного академического театра кукол София Черемных и заслуженный артист Российской Федерации, артист-вокалист Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Елена Шевченко.

За значительный вклад в развитие культуры региона благодарность Министерства культуры РФ была объявлена режиссеру-постановщику Нижегородского театра кукол Александру Антоненко, директору музея-заповедника А.С. Пушкина Нине Жирковой, директору Карповского сельского Дома культуры Уренского муниципального округа Любови Казаковой, заведующей отделом библиографии и краеведения Центральной библиотеки городского округа город Бор Людмиле Лабутиной, артисту Нижегородского театра драмы имени М.Горького Александру Мюрисепу, артисту-кукловоду Нижегородского академического театра кукол Александру Носову, главному хранителю музейных предметов музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» Татьяне Павелко, заведующему отделом центра культуры «Октябрь» городского округа город Бор Вере Соболевой.

Свидетельство Министерства культуры РФ о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества» получил фольклорный ансамбль «Прялица» детской школы искусств имени Ф.И. Шаляпина г.о.г. Бор.

Почетные грамоты губернатора Нижегородской области получили артист Нижегородского театра драмы имени М.Горького Сергей Блохин, преподаватель детской музыкальной школы имени А.А. Касьянова города Лыскова Ольга Варакина, заведующий Техническим музеем Вячеслав Хуртин.

Благодарственные письма правительства Нижегородской области получили коллективы Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича, Нижегородского русского народного оркестра имени В.А. Кузнецова, Нижегородского государственного академического артисты и сотрудники Нижегородского театра драмы имени М. Горького, Нижегородского театра оперы и балета имени А.С Пушкина, а также заведующий отделом экспозиционной и выставочной деятельности Нижегородского музея-заповедника Павел Плохов и заведующая музеем-филиалом «Музей истории художественных промыслов» Мария Пугачева.

Благодарность министерства культуры Нижегородской области за создание ярких творческих проектов получил художественный руководитель, директор Центра театрального мастерства Евгений Пыхтин.

Победителям фестиваля «Премьеры сезона» вручили премии «Творческая удача». Напомним, что награду в номинации «Лучший спектакль» получила постановка «Повести Белкина» Саровского драматического театра.

В общей сложности разнообразные награды вручили более чем 70 сотрудникам учреждений культуры и театров региона.