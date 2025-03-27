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Политика

Порядок выдачи ордеров на земляные работы предложили упростить в Нижнем Новгороде

01 апреля 2025 14:15  [39] Политика
Порядок выдачи ордеров на земляные работы предложили упростить в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном собрании Нижегородской области состоялось совещание по технологическому присоединению и аварийным работам. Провел совещание председатель комитета регионального парламента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

В обсуждении приняли участие представители энергетических компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также администрации Нижнего Новгорода. Как было отмечено, с 1 января 2025 года в Нижнем Новгороде разрешение на неаварийные земляные работы можно получить только через включение в адресные программы.

«Это решение было направлено на наведение порядка при проведении земляных работ в Нижнем Новгороде и на снижение неудобств для автомобилистов и пешеходов. Но из-за установленных изменений от подачи заявления до начала работ теперь проходит три месяца. Жесткий регламент усложняет своевременное технологическое присоединение к инженерным сетям, догазификацию домовладений, текущие ремонты и исполнение государственных программ. Поэтому все участники совещания были единодушны во мнении, что необходимо усовершенствовать порядок выдачи ордеров на земляные работы. При этом нужно учесть мнения всех сторон, включая ресурсоснабжающие организации, тем более что впереди подготовка к новому отопительному сезону. Главная задача – создать четкие, но гибкие правила, позволяющие и быстро устранять аварии, и минимизировать неудобства для жителей. Уверен, совместными усилиями мы найдем оптимальное решение», - отметил Владимир Беспалов.

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Теги:
Законодательное собрание Земельные участки
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