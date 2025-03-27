Весенний призыв в Нижегородской области охватит более 3 200 человек Общество

Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля 2025 года и продлится до 15 июля. В Нижегородской области в рамках этой кампании планируется призвать на срочную службу свыше 3 200 человек, из них около 700 — жители Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в областном военкомате.

Срок службы для призывников остаётся прежним — 12 месяцев. Все новобранцы будут направлены в воинские части и соединения, расположенные на территории Российской Федерации.

При этом военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться ни в новые регионы страны (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), ни для выполнения задач в рамках специальной военной операции.

Более 1 000 нижегородцев этой весной пополнят ряды элитных подразделений. В частности, около 20 человек отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 100 — в Преображенский и Семёновский полки, около 200 — в воздушно-десантные войска. Около 40 призывников будут направлены в пограничные войска ФСБ России.

Более 300 жителей региона пройдут службу в частях Росгвардии, а около 15 человек — в научных ротах.

Во время работы призывных комиссий, как и в предыдущие годы, особое внимание будет уделено медицинскому обеспечению. После прибытия в части будут приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры для охраны здоровья молодых солдат.

В период призыва в военном комиссариате Нижегородской области будет работать "Прямая телефонная линия" по номеру (831) 419-79-14. Обратиться можно в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Также по всем вопросам, связанным с призывом, следует обращаться в военкоматы по месту жительства.

Ранее сообщалось, что, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в рамках весеннего призыва в армию отправятся 160 тысяч человек.