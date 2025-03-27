Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2025 14:21  [46] Весенний призыв в Нижегородской области охватит более 3 200 человек
01 апреля 2025 13:45  [110] Капремонт больницы №28 в Нижнем Новгороде обойдется почти в 55 млн рублей
01 апреля 2025 13:42  [94] "Ростелеком" повысил качество обслуживания благодаря новой системе CRM B2C
01 апреля 2025 13:15  [130] Сокольский водоканал оштрафован почти на 1 млн рублей за загрязнение Волги
01 апреля 2025 13:13  [141] Трамвай №11 не вернется на маршрут до окончания работ на Зеленском съезде
01 апреля 2025 13:00  [125] В России изменились правила приема детей-иностранцев в школы и детсады
01 апреля 2025 12:48  [113] АПЗ помог приобрести поликлинический аудиометр в больницу №1 Арзамаса
01 апреля 2025 12:46  [145] Заболеваемость ВИЧ снизилась в Нижегородской области почти на 14%
01 апреля 2025 12:35  [115] В апреле в "Поездах здоровья" примут жителей 20 округов Нижегородской области и 5 районов Нижнего Новгорода
01 апреля 2025 12:33  [87] Более 40 мероприятий для нижегородцев "серебряного возраста" проведут в апреле
Общество

Весенний призыв в Нижегородской области охватит более 3 200 человек

01 апреля 2025 14:21  [46] Общество
Весенний призыв в Нижегородской области охватит более 3 200 человек

Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля 2025 года и продлится до 15 июля. В Нижегородской области в рамках этой кампании планируется призвать на срочную службу свыше 3 200 человек, из них около 700 — жители Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в областном военкомате.

Срок службы для призывников остаётся прежним — 12 месяцев. Все новобранцы будут направлены в воинские части и соединения, расположенные на территории Российской Федерации.

При этом военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться ни в новые регионы страны (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), ни для выполнения задач в рамках специальной военной операции.

Более 1 000 нижегородцев этой весной пополнят ряды элитных подразделений. В частности, около 20 человек отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 100 — в Преображенский и Семёновский полки, около 200 — в воздушно-десантные войска. Около 40 призывников будут направлены в пограничные войска ФСБ России.

Более 300 жителей региона пройдут службу в частях Росгвардии, а около 15 человек — в научных ротах.

Во время работы призывных комиссий, как и в предыдущие годы, особое внимание будет уделено медицинскому обеспечению. После прибытия в части будут приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры для охраны здоровья молодых солдат.

В период призыва в военном комиссариате Нижегородской области будет работать "Прямая телефонная линия" по номеру (831) 419-79-14. Обратиться можно в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Также по всем вопросам, связанным с призывом, следует обращаться в военкоматы по месту жительства.

Ранее сообщалось, что, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в рамках весеннего призыва в армию отправятся 160 тысяч человек.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph